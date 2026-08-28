Actualité aéronautique

JPO BA 113 Saint-Dizier 2026 : programme et horaires des démonstrations

Article publié le 3 septembre 2026 par David Dagouret

Découvrez le programme des Journées Portes Ouvertes de la BA 113 Saint-Dizier les 12 et 13 septembre 2026 : Rafale, Patrouille de France, F-16 Turc et A400M.

Journées portes ouvertes Base Aérienne 113 de Saint-Dizier

Journées portes ouvertes Base Aérienne 113 de Saint-Dizier

© Armée de l'air et de l'espace

La Base Aérienne 113 de Saint-Dizier ouvrira ses portes au grand public les 12 et 13 septembre 2026. À l'occasion de ses Journées Portes Ouvertes (JPO), la BA 113 propose un programme aérien et terrestre particulièrement riche, mêlant démonstrations tactiques de pointe, voltige internationale, appareils historiques et présentations professionnelles.

Les démonstrations aériennes débuteront dès 10h00 (programme prévisionnel sujet à modifications jusqu'au jour de l'événement).

  • 09:45 MS 317
  • 09:50 MS 733
  • 10:05 PT 26
  • 10:15 Patrouille Touring Charlie (4 AT01 AQUILA)
  • 10:30 Klemm 35
  • 10:40 Planeur DG 500
  • 10:45 Démonstration cynophile
  • 11:15 Aéromodélistes
  • 11:50 YAK 52
  • 12:00 Equipe parachutistes Phénix
  • 12:10 A400M
  • 12:30 Patrouille Boeing Stearman PT17
  • 12:40 Patrouille Extra 330 – Equipe de voltige de l’AAE
  • 13:05 Patrouille North Americain T6
  • 13:20 Patrouille Mirage 2000 D Couteur Delta
  • 13:40 Patrouille TB 30 Epsilon
  • 13:55 Spitfire Mk XIV
  • 14:10 Patrouille Jodel D112 / Fournier RF4D
  • 14:15 Bücker 131 Jungmann
  • 14:25 Fournier RF4D Solo
  • 14:30 Démonstration cynophile
  • 15:00 F16 Turc
  • 15:25 Présentation tactique Rafale
  • 16:00 Extra 330 Solo – Equipe de voltige de l’AAE
  • 16:15 Patrouille de France
  • 16:50 Piper
  • 17:05 North American T28 TROJAN
  • 17:15 Patrouille Pitts
  • 17:35 P51 Mustang
  • 17:45 Rafale Solo Display

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