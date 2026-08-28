JPO BA 113 Saint-Dizier 2026 : programme et horaires des démonstrations

Article publié le 3 septembre 2026 par David Dagouret

Découvrez le programme des Journées Portes Ouvertes de la BA 113 Saint-Dizier les 12 et 13 septembre 2026 : Rafale, Patrouille de France, F-16 Turc et A400M.

Journées portes ouvertes Base Aérienne 113 de Saint-Dizier © Armée de l'air et de l'espace

La Base Aérienne 113 de Saint-Dizier ouvrira ses portes au grand public les 12 et 13 septembre 2026. À l'occasion de ses Journées Portes Ouvertes (JPO), la BA 113 propose un programme aérien et terrestre particulièrement riche, mêlant démonstrations tactiques de pointe, voltige internationale, appareils historiques et présentations professionnelles.

Les démonstrations aériennes débuteront dès 10h00 (programme prévisionnel sujet à modifications jusqu'au jour de l'événement).

09:45 MS 317

09:50 MS 733

10:05 PT 26

10:15 Patrouille Touring Charlie (4 AT01 AQUILA)

10:30 Klemm 35

10:40 Planeur DG 500

10:45 Démonstration cynophile

11:15 Aéromodélistes

11:50 YAK 52

12:00 Equipe parachutistes Phénix

12:10 A400M

12:30 Patrouille Boeing Stearman PT17

12:40 Patrouille Extra 330 – Equipe de voltige de l’AAE

13:05 Patrouille North Americain T6

13:20 Patrouille Mirage 2000 D Couteur Delta

13:40 Patrouille TB 30 Epsilon

13:55 Spitfire Mk XIV

14:10 Patrouille Jodel D112 / Fournier RF4D

14:15 Bücker 131 Jungmann

14:25 Fournier RF4D Solo

14:30 Démonstration cynophile

15:00 F16 Turc

15:25 Présentation tactique Rafale

16:00 Extra 330 Solo – Equipe de voltige de l’AAE

16:15 Patrouille de France

16:50 Piper

17:05 North American T28 TROJAN

17:15 Patrouille Pitts

17:35 P51 Mustang

17:45 Rafale Solo Display

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