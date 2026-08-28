Le KEPPLAIR 72 débute sa campagne d'essais à Toulouse-Blagnac

Article publié le 3 septembre 2026 par David Dagouret

Le prototype KEPPLAIR 72 a effectué ses premiers vols à Toulouse. La conversion de l'ATR 72 en bombardier d'eau vise une certification EASA en 2027.

Arrivé à Toulouse début août, le premier ATR 72 prototype de Kepplair Evolution vient d’effectuer son premier vol pré-modification, une étape-clé qui lance officiellement la campagne d’essais du KEPPLAIR 72, le futur bombardier d’eau multi-rôle dédié à la sécurité civile.

Piloté par Eric Delesalle, directeur des essais en vol du programme, ancien chef pilote et pilote d’essais d’ATR, et Axel Valat, pilote d’essai d’Aerotec & Concept, l’avion, désormais aux couleurs de Kepplair Evolution, entame ainsi sa campagne d’essais en vol, en vue de sa certification en 2027. Il a réalisé deux vols dans le ciel toulousain, avant d’être immobilisé au sol jusqu’à la fin de l’année pour sa conversion en bombardier d’eau.

L’avion sera équipé du système de largage KEDS (Kepplair Evolution Delivery System), spécialement développé par Kepplair Evolution avec le concours de l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT), du Professeur Dominique Legendre et de Trotter Controls, la référence internationale dans la conception et la fabrication de systèmes de télémétrie et de trappes de largage pour avions bombardiers d’eau.

La conversion et la certification seront réalisées par Aerotec & Concept - leader européen des modifications sur aéronefs - qui abrite déjà l’avion dans son hangar situé à Toulouse-Blagnac.

Après une phase d’essais de largage en laboratoire menée à l’IMFT sur un banc d’essai à l’échelle 1, les essais de largage se poursuivront en vol dès janvier 2027 avec une campagne de qualification opérationnelle qui permettra de confirmer les performances du système en conditions réelles.

A l’issue de la campagne d’essais en vol, le KEPPLAIR 72 devrait obtenir, à l’horizon 2027, le Supplemental Type Certificate (STC) délivré par l'EASA, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité́ aérienne. Ensuite la certification sera étendue aux autres autorités internationales dont la FAA, agence américaine fédérale de l’aviation.

Le KEPPLAIR 72 devrait être certifié et mis en service en 2027, offrant une solution européenne moderne, robuste et rapidement industrialisable aux autorités de sécurité civile.

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