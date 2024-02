Constructeur : Airbus

Airbus Appareil : Airbus A350-900

Airbus A350-900 Catégorie : Avions de ligne à réaction

Description de la version Airbus A350-941

La famille A350 se décline en deux versions : l'A350-900 et l'A350-1000, au fuselage plus long. Les A350 volent sur tous les secteurs, du court au très long-courrier, jusqu'à 9 700 km, transportant de 300 à 410 passagers dans des configurations typiques à trois classes, et jusqu'à 480 passagers dans une configuration à classe unique.

l'A350-900 peut accueillir de 300 à 350 passagers dans une configuration standard à trois classes. Il vole efficacement sur tous les segments, du court au très long rayon d'action, jusqu'à 9 700 nm (18 000 km) sans escale.

Airbus a lancé la version Ultra Long Range de son A350-900. Désigné comme l'A350-900ULR, il peut voler en service commercial - jusqu'à 9 700 nm. Avec une masse maximale au décollage (MTOW) de 280 tonnes, l'A350-900ULR peut voler plus de 20 heures sans escale

dimensions :

Longueur totale 66,80 m

Longueur de la cabine 51,04 m

Largeur du fuselage 5,96 m

Largeur maximale de la cabine 5,61 m

Envergure (géométrique) 64,75 m

Hauteur 17,05 m

Voie 10,60 m

Empattement 28,66 m

Capacité :

Nombre maximal de places assises 440

Places assises typiques en 3 classes 300-350

Capacité de chargement LD3 sous le plancher 36

Nombre maximal de palettes sous le plancher 11

Volume d'eau 223 m³

Performances

Distance 15 372 km

Mmo M0.89

Masse maximale au décollage 283,90 tonnes

Masse maximale au décollage 283,00 tonnes

Masse maximale à l'atterrissage 207,00 tonnes

Masse maximale sans carburant 195,70 tonnes

Capacité maximale de carburant 166 488 litres

Fiche technique de la version Airbus A350-941

Capacité Capacité en carburant 166488 l Capacité en fret - Capacité en passagers 440 Personne(s) Dimensions Envergure 64,75 m Hauteur 17,05 m Longueur 66,80 m Surface alaire - Equipage Equipage commercial - Equipage technique 2 Personne(s) Mécanicien(s) navigant(s) - Navigateur(s) - Pilote(s) 2 Personne(s) Radio(s) - Radio-navigateur(s) - Masses Charge marchande - Masse à vide 195 700 kg kg Masse maximale à l'atterrissage 207 000 kg kg Masse maximale au décollage 283 900 kg Motorisation Moteur(s) Rolls-Royce Trent XWB Poussée 38137.38 kgp Réacteur(s) - Performances Distance d'atterrissage - Distance de décollage - Distance franchissable - Plafond 13 137 m Turbulence de sillage - Vitesse ascensionnelle - Vitesse de croisière 1049 km/h Vitesse de croisière maximale 1098 km/h Vitesse maximale - Production Exemplaire(s) produit(s) 473 Appareil(s)

Toutes les photos de la version Airbus A350-941 sur Pictaero

Voir toutes les photos de la version Airbus A350-941