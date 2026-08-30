Un Boeing 767 d'Amazon Prime Air sort de piste à Miami

Article publié le 6 septembre 2026 par David Dagouret

Un Boeing 767-300F d'Amazon Prime Air est sorti de piste dimanche lors de son atterrissage à l'aéroport international de Miami. L'appareil a traversé une route avant de s'immobiliser au-delà du périmètre de l'aéroport.

Un Boeing 767-300F exploité pour Amazon Prime Air a été impliqué dans un accident ce dimanche 6 septembre à l'aéroport international de Miami, aux États-Unis.

L'appareil, immatriculé N1997A, effectuait le vol CSB7598 (2I7598) en provenance de San Juan, à Porto Rico, lorsqu'il est sorti de piste lors de son atterrissage, vers 14h00 heure locale. Le Boeing a poursuivi sa course au-delà de l'extrémité de la piste, traversant notamment une route avant de s'immobiliser à l'extérieur de l'emprise de l'aéroport.

Des images diffusées après l'accident montrent l'appareil fortement enfumé, avec des flammes visibles sur certaines parties de l'avion. D'importants moyens de secours ont été dépêchés sur place.

À la suite de l'accident, les opérations aériennes à l'aéroport international de Miami ont été temporairement interrompues. La FAA a notamment mis en place un arrêt des opérations alors que les secours intervenaient sur le site.

Le bilan humain reste pour l'heure à confirmer officiellement. Plusieurs informations circulant sur les réseaux sociaux font état de victimes, mais ces éléments n'ont pas encore été confirmés par les autorités au moment de la rédaction de cet article.

Une enquête doit désormais permettre de déterminer les circonstances précises de cette sortie de piste.

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