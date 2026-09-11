Corsair devient le premier partenaire aérien français de revolut 

Article publié le 11 septembre 2026 par David Dagouret

Corsair s'associe à Revolut pour proposer l'option Revolut Pay. Les clients bénéficient d'un paiement simplifié et du cumul de RevPoints sur leurs billets d'avion.

La compagnie aérienne française Corsair franchit une nouvelle étape dans la digitalisation de son expérience client en devenant la première compagnie aérienne en France à intégrer Revolut Pay parmi ses moyens de règlement en ligne.

Cette nouvelle option, disponible directement au moment de la finalisation de la réservation sur le site de la compagnie, permet d'effectuer des transactions immédiates et sécurisées en un clic pour l'ensemble des destinations du réseau (Outre-mer, Afrique, Océan Indien).

Dans le cadre de cette alliance stratégique, les membres de l'écosystème bancaire bénéficient d'avantages liés au programme de fidélité de la fintech. Tout billet Corsair réservé via la fonctionnalité Revolut Pay permet d'accumuler jusqu'à deux fois plus de RevPoints, convertibles ensuite en diverses récompenses de voyage ou réductions.

Ce partenariat illustre la volonté de la compagnie régulière française de simplifier les étapes de conversion sur son canal de vente direct tout en ciblant une clientèle connectée.

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