ANA Holdings renforce sa flotte régionale avec 8 Embraer E190-E2 supplémentaires

Article publié le 11 septembre 2026 par David Dagouret

ANA Holdings concrétise l'achat de 8 Embraer E190-E2 de plus, portant sa commande ferme à 23 appareils. Premières livraisons prévues pour 2028 au Japon.

Le groupe aéronautique japonais ANA Holdings Inc. (ANA HD) et le constructeur brésilien Embraer ont officialisé la signature d'un nouveau contrat portant sur la commande ferme de huit E190-E2. Cet accord concrétise la décision stratégique dévoilée par la maison mère d'All Nippon Airways le 29 juillet 2026.

Ce nouvel engagement vient s'ajouter à la commande initiale de 15 appareils E190-E2 fermes conclue en 2025. Avec ce rajout, le groupe japonais porte son carnet de commandes fermes auprès d'Embraer à 23 E190-E2, tout en conservant cinq options d'achat supplémentaires.

Présents sur le marché aérien nippon depuis 2009, les E-Jets de première génération bénéficient déjà d'un support technique et logistique établi par Embraer sur le territoire japonais.

L'arrivée des appareils de deuxième génération (E2), réputés pour leur efficacité énergétique et leur empreinte sonore réduite, permettra au groupe ANA de moderniser ses liaisons régionales à fort trafic. La livraison du tout premier E190-E2 de la flotte est planifiée pour 2028.

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