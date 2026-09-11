La DGA livre les deux premiers avions Falcon 2000 LXS Albatros à la Marine nationale

Article publié le 11 septembre 2026 par David Dagouret

La DGA a livré les deux premiers Albatros à Lann-Bihoué. Basés sur le Falcon 2000 LXS, ces avions AVSIMAR renforcent la surveillance maritime française.

La DGA remet les deux premiers Albatros à la Marine nationale à Lann-Bihoué © direction générale de l’armement (DGA)

L’Albatros sera principalement employé pour des missions de surveillance et de protection, mais sera également mis en œuvre pour le soutien aux populations en cas de catastrophe naturelle. Il est développé sur la base civile du Falcon 2000 LXS équipé des capteurs nécessaires aux missions de surveillance et d’intervention maritime ainsi que de systèmes permettant une réelle exploitation de la situation tactique. L'autonomie et la vitesse du Falcon 2000 LXS lui permettent de surveiller des zones très étendues et d'y intervenir rapidement. Il dispose d’un rayon d’action 10 à 30 % supérieur à celui des avions de surveillance maritime actuels.

Doté de capacités de connectivité de type SATCOM, il dispose également d’un détecteur de balise Search and Rescue, d’un système de largage de canot de survie et de marqueurs fumigènes pour les missions de sauvetage en mer. Les capteurs principaux de haute performance - le radar de surveillance maritime à antenne active (AESA) opérant en bande X SearchMaster de Thales et la boule optronique EuroFLIR 410 de Safran - sont gérés par un système de mission développé par Naval Group. Ce développement croisé reflète l’excellence technique des industriels français dans ces domaines.

Après un premier vol réussi le 24 janvier 2025, l’Albatros a fait l’objet de vols d’essais et de certification, conduits avec la contribution du Centre DGA Essais en vol sur le site d’Istres (13). Les deux appareils ont été réceptionnés par la DGA avant de rejoindre la base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué les 27 et 31 juillet 2026 où le Centre d’expérimentations pratiques et de réception de l’aéronautique navale (CEPA) y initie les expérimentations militaires en vue d’une première capacité opérationnelle (PCO).

La livraison d’un troisième Albatros est prévue fin 2026. Les livraisons suivantes se poursuivront à raison de deux avions par an.

Conduit par étapes, le programme AVSIMAR vise, dans un premier temps, à acquérir une flotte de douze avions pour assurer l’intégralité des missions d’intervention et une partie des missions de surveillance. La seconde phase du programme prévoit l’acquisition de moyens complémentaires, notamment de type drones, afin d’atteindre 100 % des objectifs de surveillance.