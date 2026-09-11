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AIR LEGEND 2026 : 35 000 spectateurs réunis à Melun-Villaroche pour un bilan exceptionnel
Article publié le 11 septembre 2026 par David Dagouret
Bilan de l'édition 2026 d'AIR LEGEND à Melun-Villaroche : 35 000 passionnés ont admiré le Caudron-Renault C.460 Rafale, la Patrouille de France et des Warbirds de légende.
Les 5 et 6 septembre 2026, l’aérodrome de Melun-Villaroche (LFPM) a vibré au rythme de la nouvelle édition d'AIR LEGEND. L'événement a rassemblé plus de 35 000 spectateurs venus célébrer l'histoire de l'aéronautique, des pionniers et des warbirds de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux chasseurs de dernière génération.
Véritable star de cette édition 2026, le Caudron-Renault C.460 Rafale a captivé le public. Cet avion de course mythique aux lignes épurées et avant-gardistes, vainqueur de la prestigieuse Coupe Deutsch de la Meurthe en 1936, a été mis à l'honneur pour illustrer le génie et l'élégance de l'aviation française des années 1930.
Aux côtés de cet appareil historique, le plateau d'avions de collection s'est avéré particulièrement dense. Les visiteurs ont pu admirer en vol et au sol des pièces emblématiques :
- Warbirds & Propulseurs : P-51 Mustang, Supermarine Spitfire, B-17 Flying Fortress, PBY-5A Catalina, Douglas C-53 et Vought Corsair.
- Jets de première génération : MiG-17 et North American F-86 Sabre.
Les armées françaises ont répondu présent en déployant des moyens majeurs issus de l'Armée de l'Air et de l'Espace, de la Marine Nationale et de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre (ALAT) :
- Présentations tactiques : Rafale Marine, Mirage 2000D et hélicoptère d'attaque Tigre.
- Ambassadeurs : Présente le samedi 5 septembre, la Patrouille de France a offert une démonstration aérienne remarquable de précision et de virtuosité.
Au-delà du ballet aérien, le public a profité d'un grand village d'animations comportant des reconstitutions historiques, une exposition de véhicules militaires d'époque et des modules d'immersion sous cockpit (Alpha Jet, Mirage F1, simulateurs et cockpit de Mirage 2000).
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