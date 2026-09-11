Actualité aéronautique
Kepplair Evolution lève 6 M€ pour accélérer le développement du bombardier d'eau KEPPLAIR 72
Article publié le 11 septembre 2026 par David Dagouret
Kepplair Evolution boucle un tour de table de 6 M€ pour son ATR 72 bombardier d'eau. La startup cumule 17,5 M€ pour viser une certification EASA en 2027.
Kepplair Evolution lance les essais de l'ATR 72 bombardier d'eau
© Clément Alloing pour Aeroweb-fr.net
Quelques jours après les premiers essais en vol pré-modification de son prototype, la société Kepplair Evolution annonce la finalisation d'un tour de table de 6 millions d'euros.
Cette nouvelle opération porte le total des fonds mobilisés par l'entreprise depuis 2024 à 17,5 millions d'euros, associant 12,5 M€ de capitaux privés et 5 M€ d'aides publiques soutenues par l'État et la Région Occitanie via le dispositif France 2030 et le fonds européen FEDER.
Ce closing de 6 M€, qui vient contribuer à la levée Série A lancée au début du printemps avec l’aide du cabinet CMS Francis Lefebvre, pour un montant de 20 M€, confirme la confiance renouvelée des investisseurs de Kepplair Evolution dans l'exécution de sa feuille de route industrielle et constitue une étape majeure dans la montée en puissance de l'entreprise.
Ce tour réunit notamment plusieurs investisseurs issus du réseau Aerospace Angels, premier réseau français de Business Angels spécialisé dans l'aéronautique et le spatial. Leur engagement constitue une reconnaissance supplémentaire de la crédibilité technique, industrielle et économique du programme KEPPLAIR 72.
Cette nouvelle levée intervient à un moment charnière du programme, alors que Kepplair Evolution entre désormais dans la phase de réalisation de son premier démonstrateur et des essais en vol.
Elle vise à permettre d'accélérer le développement technique du programme, la certification de l'appareil auprès de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA), les essais sur prototype ainsi que la préparation de son industrialisation.
L'objectif de Kepplair Evolution demeure inchangé : obtenir la certification du KEPPLAIR 72 et sa mise en service dès 2027.
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