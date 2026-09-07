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Air Legend 2026 : démonstration des Royal Jordanian Falcons
Article publié le 8 septembre 2026 par David Dagouret
La patrouille nationale jordanienne a marqué l'édition 2026 d'Air Legend avec une démonstration particulièrement remarquée de ses quatre Extra 330LX.
Air Legend 2026 : les Royal Jordanian Falcons impressionnent à Melun
© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net
La patrouille des Royal Jordanian Falcons, les « Faucons Royaux Jordaniens », était présente les 5 et 6 septembre 2026 à l'occasion du meeting aérien Air Legend de Melun-Villaroche.
Créée le 7 novembre 1976 par le roi Hussein de Jordanie, lui-même ancien pilote militaire, la patrouille constitue aujourd'hui la formation acrobatique nationale du royaume. Ses pilotes sont issus de la Force aérienne royale jordanienne et évoluent en formation à quatre appareils.
Au fil des années, la qualité de leurs présentations leur a valu de nombreuses récompenses lors de meetings aériens civils et militaires à travers le monde.
Pour leurs démonstrations, les Royal Jordanian Falcons utilisent des Extra 330LX, des avions biplaces spécialement conçus pour la voltige aérienne de haut niveau.
Dérivé de la famille des appareils développés par l'Allemand Walter Extra, l'Extra 330LX constitue l'une des évolutions de cette lignée d'avions de voltige apparue au début des années 1980 avec l'Extra 230.
L'appareil associe une structure faisant largement appel à l'acier et aux matériaux composites, notamment le carbone. Avec une masse d'environ 585 kg, il est propulsé par un moteur Lycoming AEIO-580 développant environ 315 ch.
La présence des Royal Jordanian Falcons a marqué les esprits lors de cette édition d'Air Legend. La patrouille jordanienne a notamment profité de sa venue en France dans le cadre de ses tournées européennes pour présenter son programme acrobatique au public de Melun-Villaroche.
À quatre appareils, les Extra 330LX ont enchaîné les évolutions en formation, mettant en valeur les capacités de leurs machines et la précision du pilotage des membres de la patrouille.
Cette participation aura ainsi constitué l'une des séquences internationales remarquées du meeting 2026.
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