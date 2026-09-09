Commande historique de 40 ATR 72-600 par la compagnie indienne FLY91

Article publié le 10 septembre 2026 par David Dagouret

FLY91 signe une commande ferme historique de 40 ATR 72-600 évaluée à 1 milliard de dollars.

Le constructeur d'avions turbopropulsés ATR vient de signer l'un de ses plus importants contrats de la dernière décennie. La compagnie aérienne indienne FLY91 a officialisé une commande ferme portant sur 40 ATR 72-600, d'une valeur estimée au prix catalogue à environ 1 milliard de dollars.

Il s'agit de la plus grosse commande ferme enregistrée par le constructeur toulousain depuis près de dix ans, ainsi que du contrat le plus massif jamais conclu par un transporteur exclusivement régional. Les livraisons s'échelonneront de 2027 à 2032.

Cet accord majeur porte à 54 le nombre d'avions commandés auprès d'ATR depuis le début de l'année 2026. Le constructeur dépasse ainsi déjà son bilan global de l'exercice 2025 à plus de trois mois de la fin de l'année, confirmant le regain d'intérêt des opérateurs régionaux pour les technologies turbopropulsées, plus économes en carburant et adaptées aux pistes courtes.

Lancée il y a moins de trois ans, la compagnie indienne FLY91 entend s'imposer comme un acteur central du désenclavement régional en Inde. Exploitant actuellement six appareils, le transporteur vise une expansion spectaculaire de sa flotte pour atteindre 60 avions d'ici cinq ans.

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