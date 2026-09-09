Résultats TAP Air Portugal du premier semestre 2026 : chiffre d'affaires en hausse malgré la pression du carburant

Article publié le 10 septembre 2026 par David Dagouret

TAP Air Portugal affiche un chiffre d'affaires de 2,04 milliards d'euros au S1 2026 (+4,3 %), porté par une hausse du trafic et le lancement de son plan stratégique 2026-2035.

TAP Air Portugal a enregistré un chiffre d’affaires opérationnel de 2 039,8 millions d’euros au premier semestre 2026, en hausse de 4,3 % par rapport à la même période en 2025. Cette progression s’explique notamment par l’augmentation des capacités, l’amélioration des revenus unitaires et une demande soutenue sur l’ensemble du réseau.

Au cours des six premiers mois de l’année, la compagnie a transporté 8,2 millions de passagers, soit 4,2 % de plus qu’au premier semestre 2025, et opéré 57 500 vols. Le trafic, mesuré en RPK, a progressé de 5,9 %, dépassant la croissance de la capacité (+1,7 %). Cette dynamique a permis au taux de remplissage de progresser de 3,4 points, pour atteindre 85,4 %.

Les recettes passagers ont augmenté de 4,4 %, à 1 829,2 millions d’euros, portées par une demande soutenue sur les marchés stratégiques de TAP, notamment en Amérique du Sud et en Europe. Le chiffre d’affaires opérationnel total s’est établi à 2 039,8 millions d’euros.

Toutefois, l’évolution des résultats a été affectée par la forte hausse des coûts du carburant, qui ont progressé de 18,7 % sur le semestre. Dans ce contexte, l’EBITDA récurrent s’est établi à 181,9 millions d’euros, tandis que l’EBIT récurrent s’est élevé à -83,7 millions d’euros. Le résultat net de la période ressort ainsi à -99,2 millions d’euros.

TAP a également renforcé sa situation financière au cours du semestre avec le succès de l’émission de 350 millions d’euros d’obligations senior. À fin juin, la compagnie disposait de 1 222,1 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, renforçant ainsi sa liquidité et sa flexibilité financière.

Le semestre a également été marqué par l’achèvement du Plan de Restructuration et le lancement du nouveau Plan Stratégique 2026-2035, qui guidera le développement de la compagnie au cours de la prochaine décennie. Ce plan s’articule autour du développement des liaisons long-courriers, de la différenciation de l’offre, de l’augmentation des revenus issus des services additionnels et de la transformation digitale portée par le programme Horizon.

Au deuxième trimestre 2026, TAP a transporté 4,5 millions de passagers, soit une hausse de 2,5 % par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que son chiffre d’affaires opérationnel est resté globalement stable, à 1 125,3 millions d’euros. La forte hausse des prix du carburant aviation a significativement pesé sur les coûts opérationnels et les résultats trimestriels, malgré une demande toujours solide, une amélioration du taux de remplissage et des progrès opérationnels.

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