Actualité aéronautique
Embraer franchit le cap historique de la livraison de son 2 000e E-Jet
Article publié le 10 septembre 2026 par David Dagouret
Embraer célèbre la livraison de son 2 000e E-Jet, un E195-E2 remis à la compagnie brésilienne Azul.
Le constructeur aéronautique brésilien Embraer vient de franchir une étape importante dans l'histoire de l'aviation commerciale régionale. L'avionneur a officiellement célébré la livraison du 2 000ᵉ appareil issu de sa famille d'E-Jets.
Cet exemplaire symbolique, un E195-E2 de dernière génération, a été remis à la compagnie brésilienne Azul Linhas Aéreas, premier transporteur du pays en nombre de villes desservies et partenaire historique du programme.
Depuis son entrée en service opérationnel en 2004, la famille des E-Jets s'est imposée comme une référence sur le segment des jet régionaux de 70 à 150 sièges. En deux décennies d'exploitation commerciale, le programme réunit des statistiques majeures :
- Plus de 90 compagnies aériennes clientes réparties dans plus de 60 pays ;
- Un cumul d'environ 48 millions d'heures de vol loguées ;
- Plus de 2,85 milliards de passagers transportés à l'échelle globale.
La remise de ce 2 000ᵉ appareil à Azul souligne les liens étroits entre le constructeur de São José dos Campos et le transporteur basé à São Paulo. Depuis le début de ses opérations en 2008, Azul a exploité plus de 140 E-Jets. La compagnie a également servi de client de lancement mondial pour l'E195-E2, réceptionnant son tout premier exemplaire en 2019.
La gamme, qui regroupe la première génération (E170, E175, E190, E195) et la famille modernisée E2 (E190-E2 et E195-E2), continue d'assurer la connectivité des réseaux régionaux et moyen-courriers mondiaux grâce à son efficacité énergétique et son aménagement cabine en 2x2 sans siège central.
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