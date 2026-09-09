Actualité aéronautique
L'AéroRun arrive à Lyon-Bron le 27 septembre
Article publié le 10 septembre 2026 par David Dagouret
L'AéroRun débarque sur le tarmac de Lyon-Bron le 27 septembre 2026. Courez 10 km ou marchez pour financer un projet d'Avion-Hôpital à Madagascar.
L'AéroRun s'installe à Lyon-Bron le 27 septembre 2026 au profit d'un Avion-Hôpital
Après avoir été reporté à cause des fortes chaleurs, l'AéroRun arrive à Lyon-Bron le dimanche 27 septembre 2026, à 9h, sur le tarmac de l'Aéroport.
Courir sur le tarmac d'un aéroport en activité reste une expérience rare. À Lyon-Bron, les participants découvriront un parcours de 10 km chronométré, quasi plat, aux longues lignes droites : des conditions idéales pour viser un record personnel dans un cadre que le grand public n'a jamais l'occasion de fouler. Une marche de 2,5 km, ouverte à tous, complètera le programme.
Chaque dossard vendu, chaque don collecte contribue directement au financement du projet d'Avion-Hôpital à Madagascar : permettre la prise en charge médicale de 10 000 personnes dans des zones rurales isolées, inaccessibles par la route. Courir à Lyon pour aider à soigner à Madagascar, c’est aussi cela l'équation de l'AéroRun 2026.
L'AéroRun n'en est pas à ses débuts. Créé à Paris-Le Bourget, l'évènement a rassemblé 3 000 participants issus de 22 nationalités différentes lors de l’édition 2025. Son arrivée à Lyon répond à une ambition claire : en faire un rendez-vous annuel incontournable pour les coureurs et les entreprises engagées de la métropole.
Les inscriptions sont ouvertes selon deux modalités.
Le dossard solidaire, accessible gratuitement en collectant 150 euros de dons auprès de son entourage via la plateforme dédiée. Et le dossard grand public, à 35 euros pour le 10 km et 15 euros pour la marche, dont 66% du montant est déductible de l'impôt sur le revenu.
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