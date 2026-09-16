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Flexjet inaugure un terminal privé exclusif de 34 millions de dollars à l'aéroport de Farnborough
Article publié le 20 septembre 2026 par David Dagouret
Flexjet ouvre son premier terminal privé européen à Farnborough pour 34 M$. Un espace dédié reliant Londres et New York avec des infrastructures d'exception.
Flexjet inaugure un terminal privé exclusif de 34 millions de dollars à l'aéroport de Farnborough
© Flexjet
Flexjet a inauguré le 10 septembre, son nouveau terminal privé à l’aéroport de Farnborough, au Royaume-Uni. Cette ouverture offre des avantages importants aux propriétaires d’avions Flexjet et à leurs invités, tout en marquant une étape majeure dans le développement international de la compagnie.
Fruit d’un investissement de 34 millions de dollars, ce vaste terminal Flexjet de 2 098 m² est le premier du genre en Europe. Il est implanté à l’aéroport de Farnborough, principale porte d’entrée de l’aviation privée à destination de Londres et premier aéroport européen pour l’aviation d’affaires haut de gamme.
Située dans un nouveau bâtiment en bordure de piste et séparée du terminal principal existant, l’installation est entièrement opérée par le personnel de Flexjet. Elle offre en exclusivité aux passagers de la compagnie une expérience d’accueil privée et homogène au sol comme dans les airs, avant ou après leur vol à bord de l’un des plus de 350 jets privés et hélicoptères ultramodernes de la flotte Flexjet. Ce terminal offre aux propriétaires d’avions Flexjet un environnement plus intimiste, conçu comme une véritable « maison loin de chez soi », contrairement aux services traditionnels des terminaux ou salons FBO (Fixed-Base Operators), accessibles à l’ensemble des passagers de l’aviation privée ou générale.
Cette ouverture vient compléter le réseau en expansion de Flexjet, qui compte déjà neuf terminaux privés ouverts ou en cours de développement aux États-Unis. Avec Farnborough, qui dessert Londres, et son terminal déjà établi à l’aéroport de Teterboro, principale plateforme d’aviation privée desservant New York, Flexjet offre désormais à ses propriétaires d’avions des portes d’entrée privées vers deux des plus grandes capitales financières mondiales. Outre ses terminaux, l’infrastructure internationale de Flexjet comprend des activités opérationnelles, commerciales et de maintenance réparties sur plus de 25 sites.
Conçu par Carver Hain Art & Design, l’intérieur contemporain du terminal place le luxe moderne au cœur de l’expérience. Il comprend notamment :
- Le Flexjet Gulfstream G700 Fuselage Lounge, reproduisant à taille réelle la cabine de l’appareil ultra long-courrier phare de la compagnie, le G700. Ce salon est aménagé avec un intérieur de la collection LXi Cabin™, comprenant notamment une suite principale privative.
- The Owners Bar & Lounge, situé au cœur du terminal, offre une vue spectaculaire sur la piste, et un menu de cocktails signature.
- « Aero », une sculpture spécialement commandée à l’artiste canadien-britannique David Spriggs. Dans le lobby, cette œuvre unique aux motifs évoquant des nuages, représente les tourbillons générés à l’extrémité des ailes, essentiels au maintien de l'avion en vol.
- Des espaces de réunion privatifs, exclusivement accessibles aux propriétaires Flexjet et à leurs invités.
- Des dispositifs dédiés de contrôle de sûreté et d’immigration, assurés par l’aéroport de Farnborough.
- Un nouveau centre de contrôle tactique ultramoderne, ainsi que le siège européen des équipes d’exploitation et d’assistance de Flexjet, installés à l’étage.
- Une Red Label Academy agrandie : ce centre de formation, inspiré des écoles hôtelières, est destiné aux quelque 300 membres du personnel de bord de Flexjet à travers le monde.
- Des équipements intégrant les considérations environnementales : le bâtiment dispose notamment de 138 panneaux solaires, qui devraient produire environ 37 848 kWh par an, ainsi que d’un système de drainage siphonique permettant de collecter les eaux de pluie afin qu’elles soient recyclées et réutilisées au sein du terminal.
Cette inauguration illustre l’engagement sans faille de Flexjet à enrichir l’expérience de l’aviation privée, notamment grâce au développement de ses collaborations avec d’autres marques de luxe. En juillet 2025, le leader de l’aviation privée avait annoncé un investissement historique de 800 millions de dollars réalisé par un consortium mené par L Catterton, société affiliée à LVMH. Cette dynamique s’est encore accélérée en juillet 2026, lorsque Flexjet est devenu le fournisseur officiel d’aviation privée de la Formule 1.
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