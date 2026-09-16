Actualité aéronautique
Korean Air déploie le Wi-Fi Starlink haut débit et gratuit sur ses vols long-courriers
Article publié le 20 septembre 2026 par David Dagouret
Korean Air lance le Wi-Fi Starlink gratuit à bord de ses premiers Airbus A350 et Boeing 777. La compagnie vise un équipement complet de sa flotte d'ici fin 2027.
Boeing 777 & Boeing 747 Korean Air, nouvelle livrée à Séoul Incheon
Korean Air propose depuis le 15 septembre un service Wi-Fi haut débit gratuit à bord, fourni par Starlink. Sur certains vols, les passagers bénéficieront ainsi d’une connexion Internet haut débit fiable leur permettant de regarder des contenus en streaming, de travailler et de rester connectés à bord comme ils le feraient chez eux.
Le service sera dans un premier temps disponible à bord de quatre appareils gros-porteurs récemment équipés : trois Airbus A350-900 et un Boeing 777-300ER. Ces appareils seront déployés sur des liaisons moyen et long-courriers vers les Amériques, l’Europe et l’Asie du Sud-Est, ainsi que sur certaines liaisons court-courriers majeures. La compagnie prévoit d’étendre progressivement la connectivité Starlink à l’ensemble de sa flotte en service d’ici fin 2027.
Avec ce lancement, Korean Air devient la première compagnie aérienne traditionnelle d’Asie de l’Est à proposer la connectivité Starlink. Cette étape marque un premier jalon dans le vaste programme de modernisation de sa flotte engagé en amont de la fusion de la compagnie.
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