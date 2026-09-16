Korean Air déploie le Wi-Fi Starlink haut débit et gratuit sur ses vols long-courriers

Article publié le 20 septembre 2026 par David Dagouret

Korean Air lance le Wi-Fi Starlink gratuit à bord de ses premiers Airbus A350 et Boeing 777. La compagnie vise un équipement complet de sa flotte d'ici fin 2027.

Korean Air propose depuis le 15 septembre un service Wi-Fi haut débit gratuit à bord, fourni par Starlink. Sur certains vols, les passagers bénéficieront ainsi d’une connexion Internet haut débit fiable leur permettant de regarder des contenus en streaming, de travailler et de rester connectés à bord comme ils le feraient chez eux.

Le service sera dans un premier temps disponible à bord de quatre appareils gros-porteurs récemment équipés : trois Airbus A350-900 et un Boeing 777-300ER. Ces appareils seront déployés sur des liaisons moyen et long-courriers vers les Amériques, l’Europe et l’Asie du Sud-Est, ainsi que sur certaines liaisons court-courriers majeures. La compagnie prévoit d’étendre progressivement la connectivité Starlink à l’ensemble de sa flotte en service d’ici fin 2027.

Avec ce lancement, Korean Air devient la première compagnie aérienne traditionnelle d’Asie de l’Est à proposer la connectivité Starlink. Cette étape marque un premier jalon dans le vaste programme de modernisation de sa flotte engagé en amont de la fusion de la compagnie.

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