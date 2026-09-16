Airbus renforce sa capacité de livraison de sa famille A320 à Toulouse avec un nouveau centre intégré

Article publié le 20 septembre 2026 par David Dagouret

Airbus ouvre un complexe de 35 000 m² sur son site Jean-Luc Lagardère à Toulouse pour regrouper la préparation et la livraison de la famille A320neo.

Afin de soutenir la montée en cadence de son programme phare de monocouloirs, l'avionneur européen Airbus a inauguré une nouvelle infrastructure dédiée aux livraisons sur son complexe industriel Jean-Luc Lagardère, situé au nord-ouest de Toulouse.

Conçu pour fluidifier l'étape ultime avant le transfert de propriété aux compagnies aériennes, ce centre de nouvelle génération rassemble sur un périmètre unique la fin de production, les réglages techniques et l'accueil des clients.

Résultat d'un chantier ayant mobilisé plus de 700 personnes et 50 entreprises partenaires, le complexe s'étend sur une superficie de 35 000 m². L'aménagement vise à optimiser les flux logistiques grâce à :

16 positions avions aménagées à proximité immédiate de la Ligne d'Assemblage Final (FAL) ;

Un premier hall spécialisé réservé aux réglages et aux finitions techniques des appareils ;

Un bâtiment d'accueil client intégrant des espaces de travail avec vue directe sur le tarmac et une zone de dédouanement dédiée aux transactions internationales.

Sur le plan environnemental, le réseau d'alimentation technique du complexe passe par un pont aérien spécialement conçu pour préserver la nappe phréatique et les ressources en eau souterraine du site toulousain.

Ce centre de livraison constitue un maillon clé pour sécuriser la trajectoire industrielle de l'avionneur. Conformément aux objectifs réaffirmés lors des résultats du premier trimestre 2026, Airbus vise un rythme de production compris entre 70 et 75 appareils de la famille A320 par mois d'ici la fin de l'année 2027, avant d'installer durablement la vitesse de croisière à la cadence 75.

À la fin du mois d'août 2026, le carnet de commandes (backlog) du constructeur pour la famille A320 atteignait 7 577 appareils, dont une majorité écrasante de 5 691 A321neo.

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