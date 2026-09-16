Air Canada déploie son premier Airbus A321XLR sur la liaison Lyon–Montréal

Article publié le 19 septembre 2026 par David Dagouret

Air Canada opère désormais la ligne Lyon–Montréal en Airbus A321XLR.

Air Canada a célébré, le 08 septembre 2026, le premier vol de son nouvel Airbus A321XLR entre Lyon-Saint Exupéry et Montréal-Trudeau, offrant aux voyageurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes une nouvelle expérience de voyage transatlantique.

Désormais déployé sur la liaison Lyon–Montréal, l'Airbus A321XLR d'Air Canada est équipé de la nouvelle cabine Glowing Heart, avec notamment 14 sièges-lits en Air Canada Signature Class et 168 sièges en classe Économique. Chaque siège est équipé d’un écran de divertissement individuel et d’une alimentation électrique, tandis que les membres Aéroplan bénéficient du Wi-Fi rapide et gratuit à bord.

Cette nouvelle génération d’appareil permet à Air Canada de proposer un produit long-courrier haut de gamme sur un monocouloir, tout en renforçant la flexibilité de son réseau transatlantique. La liaison Lyon–Montréal sera opérée jusqu’à cinq fois par semaine avec l’A321XLR jusqu’au 25 octobre, avant de passer temporairement à l’Airbus A330 pour la saison hivernale, puis de retrouver l’A321XLR à l’été 2027.

La liaison directe Lyon–Montréal, lancée en 2016, constitue ainsi une porte d’entrée majeure entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Amérique du Nord, pour les voyageurs d’affaires comme de loisirs.

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