Actualité aéronautique
AIRCAIRO passe une commande ferme pour 15 Airbus A320neo
Article publié le 19 septembre 2026 par David Dagouret
AIRCAIRO commande 15 Airbus A320neo supplémentaires pour soutenir son plan d'expansion visant une flotte de plus de 130 avions d'ici 2034.
La compagnie aérienne égyptienne AIRCAIRO franchit une nouvelle étape stratégique dans sa politique d'expansion. Le transporteur a officialisé le 08 septembre 2026 la signature d'une commande ferme portant sur 15 Airbus A320neo à l'occasion de l'édition 2026 du Salon aéronautique international d'El Alamein.
Cet accord réaffirme la confiance de la compagnie à bas coût dans la famille de monocouloirs re-motorisés de l'avionneur européen pour moderniser et étoffer son réseau moyen-courrier.
Cette commande s'inscrit dans la trajectoire de croissance soutenue que connaît le transporteur égyptien depuis plusieurs années. AIRCAIRO est en effet passée d'une flotte modeste de sept appareils il y a cinq ans à un parc de plus de 45 avions en service aujourd'hui.
Grâce à ces nouveaux A320neo, la compagnie entend poursuivre la densification de ses liaisons entre l'Égypte, l'Europe et le Moyen-Orient. L'objectif global de la direction vise à franchir le cap des 130 appareils en flotte d'ici 2034.
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