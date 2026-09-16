Actualité aéronautique
Résultats Icelandair août 2026
Article publié le 20 septembre 2026 par David Dagouret
Icelandair publie ses chiffres d'août 2026 : 577 000 passagers transportés, hausse de 11 % du trafic à destination de l'Islande et bond du rendement de 24 %.
Icelandair a transporté 577 000 passagers en août 2026, soit 5% de moins qu’en août de l’année dernière, en lien avec une réduction de la capacité de la compagnie. La répartition des passagers était la suivante : 47 % des passagers voyageaient à destination de l’Islande, 17 % au départ de l'Islande, 32 % ont transité par l’Islande lors d’un voyage transatlantique et 4 % ont voyagé sur des vols domestiques en Islande.
Le nombre de passagers voyageant vers l'Islande a augmenté de 11 % d'une année sur l'autre, les passagers voyageant depuis l'Islande ont augmenté de 12 %, et les passagers domestiques ont augmenté de 4 %. Le nombre de passagers en correspondance a, quant à lui, a diminué de 27%. Ce changement dans la répartition des passagers, s'éloignant du trafic de correspondance et se tournant vers les passagers voyageant à destination et en provenance de l'Islande, reflète à la fois l'attention continue de la compagnie sur ces marchés et la concentration de la capacité autour de l'éclipse solaire à la mi-août.
La capacité, mesurée en kilomètres-siège disponibles (ASK), a diminué de 5 % par rapport à l'année dernière. Le coefficient d’occupation était de 85,8 %, contre 87,1 % en août 2025, et la ponctualité était de 81,9 %, s'améliorant de 1,0 point de pourcentage d'une année sur l'autre. Le rendement a augmenté de 24 % pour atteindre 11,96 cents USD, une hausse principalement due au changement dans la répartition des passagers, ainsi qu'à un environnement tarifaire très favorable pour l'Islande.
Le volume d’heures louées dans le cadre des opérations de leasing a diminué de 9 %, tandis que le fret, mesuré en tonnes-kilomètres de fret (FTK), a augmenté de 30 %.
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