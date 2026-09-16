Championnats du monde de voltige 2026 : la France sacrée par équipe et triple titre pour Florent Oddon

Article publié le 20 septembre 2026 par David Dagouret

La France remporte le titre mondial par équipe aux Championnats du monde de voltige 2026 à Mason City. Florent Oddon entre dans l'histoire avec un triple sacre consécutif.

La 33e édition des championnats du monde de voltige aérienne s’est déroulée du 24 août au 2 septembre 2026 à Mason City, dans l’Iowa, aux États-Unis d'Amérique. 34 pilotes représentant huit nations se sont affrontés au cours de quatre programmes. À l’issue de la compétition, la France conserve son titre mondial par équipe. Les performances des capitaines Florent Oddon et Sébastien Souchet, pilotes de l’Équipe de voltige de l’armée de l’Air et de l’Espace (EVAAE), ainsi que celle du pilote civil Mickaël Brageot ont contribué à cette performance.

Le capitaine Florent Oddon réalise une performance historique. Déjà sacré champion du monde en 2022 et 2024, il conserve son titre en catégorie « Unlimited ». Avec une note finale de 81 %, il devance son dauphin, le Roumain Romain Fhal, de plus de 400 points et devient le premier pilote de l’histoire de la discipline à remporter trois titres mondiaux consécutifs. Le capitaine Florent s’impose également en freestyle, une discipline qui récompense la technicité et l’expression artistique du vol.

Pour sa première expérience internationale, le capitaine Sébastien Souchet termine à la cinquième place et reçoit la distinction de rookie de la compétition, une récompense attribuée au meilleur pilote participant à ses premiers championnats du monde.

Le pilote civil Mickaël Brageot, membre du club de Villeneuve-sur-Lot (47), termine à la troisième place du classement général. Son résultat associé à ceux des deux capitaines contribue à la conservation du titre mondial par équipe. Il décroche également la deuxième place en freestyle.

Ces résultats sont le fruit d’un travail collectif piloté et organisé par la Fédération française aéronautique (FFA), avec le soutien de l’armée de l’Air et de l’Espace. Durant quatre semaines de stages préparatoires en France, puis pendant la compétition, les deux aviateurs ont abordé cette échéance aux côtés de leurs coéquipiers civils. Cette préparation commune a contribué à la réussite et au rayonnement de la France au plus haut niveau mondial.