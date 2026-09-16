Actualité aéronautique
Vietnam Airlines et Airbus signent un protocole d'accord pour cinq A350-900 supplémentaires
Article publié le 20 septembre 2026 par David Dagouret
En visite officielle en France, la délégation vietnamienne scelle un protocole d'accord avec Airbus. Vietnam Airlines vise cinq A350-900 livrables en 2033-2034.
À l'occasion de la visite officielle en France de To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien et président de la République socialiste du Vietnam, la compagnie nationale Vietnam Airlines a signé un protocole d'accord (MoU) avec l'avionneur européen Airbus.
Cet engagement porte sur la fourniture de cinq Airbus A350-900 supplémentaires, dont les livraisons sont programmées sur la période 2033-2034. Les deux entités vont désormais conduire les études de faisabilité et finaliser les modalités juridico-financières afin de concrétiser cet investissement conformément aux réglementations en vigueur.
Cet accord s'inscrit au cœur de la stratégie de développement de Vietnam Airlines, qui a fait de l'acquisition de 30 gros-porteurs à l'horizon 2030 une priorité opérationnelle.
L'intégration de ces A350-900 vise à répondre à la croissance soutenue du trafic international en Asie du Sud-Est, à étendre le réseau long-courrier de la compagnie vers l'Europe et l'Amérique du Nord, et à consolider son positionnement face aux acteurs concurrents de la région.
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