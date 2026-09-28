Turkish Airlines finalise une commande historique portant sur 150 Boeing 737 MAX

Article publié le 28 septembre 2026 par David Dagouret

Turkish Airlines scelle l'achat de 100 Boeing 737-8 fermes et 50 options. Il s'agit de sa plus importante commande de monocouloirs auprès de l'avionneur américain.

La compagnie nationale Turkish Airlines et l'avionneur américain Boeing ont officialisé la finalisation d'un contrat stratégique portant sur l'acquisition de 150 appareils de la famille 737 MAX.

Signé en présence du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, cet accord conclut les négociations initiées en 2025 et marque la plus importante commande de monocouloirs Boeing passée par le transporteur turc.

Le contrat comprend une tranche ferme ainsi que des options de flexibilité opérationnelle pour accompagner la croissance du réseau :

100 Boeing 737-8 en commande ferme : L'appareil servira à densifier les liaisons intérieures et internationales depuis le hub d'Istanbul ;

50 options d'achat supplémentaires : Pour soutenir les besoins d'expansion futurs de Turkish Airlines et de sa filiale à bas coût AJet ;

Droits de substitution vers le 737-10 : La compagnie conserve la possibilité de convertir une partie des engagements vers le 737-10, plus grande déclinaison de la famille MAX, afin d'augmenter la capacité en sièges sur ses axes à forte densité.

Consolidant sa flotte de plus de 200 appareils Boeing (comprenant déjà des 737 NG, 737 MAX, 777-300ER, 777F et 787-9 Dreamliner), Turkish Airlines s'appuiera sur l'efficacité énergétique et l'autonomie du 737-8 pour réduire ses coûts d'exploitation et son empreinte carbone.

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