Korean Air finalise une commande historique de 103 Boeing gros-porteurs et monocouloirs

Article publié le 25 septembre 2026 par David Dagouret

Korean Air concrétise sa commande géante de 103 avions Boeing : 20 777-9, 25 787-10, 50 737-10 et 8 777-8 Cargo pour renouveler et étendre sa flotte.

La compagnie nationale sud-coréenne Korean Air et l'avionneur américain Boeing ont officialisé, le 16 septembre 2026, la finalisation d'un contrat d'envergure portant sur la commande ferme de 103 avions.

Cet accord concrétise l'engagement d'achat initialement formulé par la compagnie en août 2025. Il illustre également le partenariat industriel et commercial stratégique entre les États-Unis et la République de Corée dans le secteur aéronautique.

La commande couvre un spectre complet du catalogue de Boeing, combinant la modernisation du réseau court/moyen-courrier, le renouvellement de la flotte long-courrier et le renforcement des capacités de transport de fret :

Boeing 737-10 (50 appareils) : La plus grande variante de la famille MAX assurera la montée en capacité sur les lignes régionales et à forte densité en Asie ;

Boeing 787-10 (25 appareils) : Le Dreamliner de plus grande capacité pour poursuivre la modernisation de l'offre long-courrier ;

Boeing 777-9 (20 appareils) : Le futur vaisseau amiral gros-porteur dédié aux liaisons intercontinentales majeures ;

Boeing 777-8 Freighter (8 appareils) : Version cargo de nouvelle génération pour soutenir la filière Korean Air Cargo.

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