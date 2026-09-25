Actualité aéronautique
Korean Air finalise une commande historique de 103 Boeing gros-porteurs et monocouloirs
Article publié le 25 septembre 2026 par David Dagouret
Korean Air concrétise sa commande géante de 103 avions Boeing : 20 777-9, 25 787-10, 50 737-10 et 8 777-8 Cargo pour renouveler et étendre sa flotte.
La compagnie nationale sud-coréenne Korean Air et l'avionneur américain Boeing ont officialisé, le 16 septembre 2026, la finalisation d'un contrat d'envergure portant sur la commande ferme de 103 avions.
Cet accord concrétise l'engagement d'achat initialement formulé par la compagnie en août 2025. Il illustre également le partenariat industriel et commercial stratégique entre les États-Unis et la République de Corée dans le secteur aéronautique.
La commande couvre un spectre complet du catalogue de Boeing, combinant la modernisation du réseau court/moyen-courrier, le renouvellement de la flotte long-courrier et le renforcement des capacités de transport de fret :
- Boeing 737-10 (50 appareils) : La plus grande variante de la famille MAX assurera la montée en capacité sur les lignes régionales et à forte densité en Asie ;
- Boeing 787-10 (25 appareils) : Le Dreamliner de plus grande capacité pour poursuivre la modernisation de l'offre long-courrier ;
- Boeing 777-9 (20 appareils) : Le futur vaisseau amiral gros-porteur dédié aux liaisons intercontinentales majeures ;
- Boeing 777-8 Freighter (8 appareils) : Version cargo de nouvelle génération pour soutenir la filière Korean Air Cargo.
Sur le même sujet
- 25/09 Korean Air finalise une commande historique de 103 Boeing gros-porteurs et monocouloirs
- 25/09Blackwing en France : Blackwing Sweden et Alti Aero communiquent sur leur représentation
- 25/09 La FFPLUM prépare un nouveau site internet
- 25/09 Air France mobilise un Airbus A321 pour la visite du Pape en France
- 23/09 American Express inaugure son 33e Centurion Lounge à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol
- 23/09 L'application de préparation de vol SDVFR lance officiellement sa version Web sur PC, Mac et Linux
- 23/09 Air France dévoile un nouveau salon géant de 2 700 m2 au Terminal One de New York-JFK
- 23/09 La 16e Brocante Aéronautique de Champagne s'installe à Saint-Dizier
- 20/09 Airbus renforce sa capacité de livraison de sa famille A320 à Toulouse avec un nouveau centre intégré
- 20/09 Vietnam Airlines et Airbus signent un protocole d'accord pour cinq A350-900 supplémentaires
- 20/09 Korean Air déploie le Wi-Fi Starlink haut débit et gratuit sur ses vols long-courriers
- 20/09 Championnats du monde de voltige 2026 : la France sacrée par équipe et triple titre pour Florent Oddon
- 20/09 Flexjet inaugure un terminal privé exclusif de 34 millions de dollars à l'aéroport de Farnborough
- 20/09 Emirates déploie la classe Économie Premium sur ses vols A380 vers Paris dès octobre 2026
- 20/09 La DGA amorce le standard F5 du Rafale
- 20/09 Résultats Icelandair août 2026
- 19/09 Air Canada déploie son premier Airbus A321XLR sur la liaison Lyon–Montréal
- 19/09 AIRCAIRO passe une commande ferme pour 15 Airbus A320neo
- 19/09 Dédale lance la collection Waypoint WP-01 : des chronographes d'aviation assemblés en France
- 11/09 La DGA livre les deux premiers avions Falcon 2000 LXS Albatros à la Marine nationale