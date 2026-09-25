Actualité aéronautique
La FFPLUM prépare un nouveau site internet
Article publié le 25 septembre 2026 par David Dagouret
La Fédération Française d'ULM (FFPLUM) annonce la mise en ligne prochaine d'une nouvelle version de son site internet, actuellement en cours de développement.
La FFPLUM prépare actuellement une nouvelle version de son site internet. La fédération souhaite ainsi proposer une plateforme modernisée, avec une navigation repensée et un accès simplifié à ses différents contenus et services.
Cette nouvelle version doit notamment proposer un **design adapté aux différents supports**, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. La FFPLUM annonce également une organisation revue afin de faciliter l'accès aux actualités, aux services proposés par la fédération ainsi qu'à l'ensemble des contenus disponibles.
Le futur site doit également intégrer de nouvelles fonctionnalités interactives, destinées notamment à faciliter les échanges entre la fédération et les pratiquants.
Selon la FFPLUM, les travaux avancent actuellement et la mise en ligne du nouveau site est prévue dans les prochaines semaines.
Dans l'attente de son lancement, le site actuel et l'ensemble des services de la fédération restent accessibles. La FFPLUM indique également que ses équipes restent disponibles pour répondre aux demandes et aux questions des pratiquants.
La fédération donne donc rendez-vous prochainement aux utilisateurs pour découvrir cette nouvelle plateforme.
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