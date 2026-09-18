Actualité aéronautique
American Express inaugure son 33e Centurion Lounge à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol
Article publié le 23 septembre 2026 par David Dagouret
American Express ouvre un Centurion Lounge de 550 m2 à Amsterdam-Schiphol. Blue Roast Coffee Bar, buffet de saison et design néerlandais au programme.
Le réseau de salons aéroportuaires haut de gamme d'American Express poursuit son expansion en Europe. La société de services financiers a annoncé, le 17 septembre 2026, l'ouverture officielle d'un nouveau Centurion Lounge au cœur de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol (AMS).
Ce nouvel établissement constitue la 33ᵉ adresse du réseau mondial Centurion Lounge et s'intègre à l'American Express Global Lounge Collection, un ensemble donnant accès à plus de 1 550 salons à travers le monde aux titulaires de cartes éligibles (Cartes Platinum et Centurion).
Situé entre les halls de départ E et F, l'espace s'étend sur près de 550 m² et accueille les voyageurs tous les jours de 6 h 00 à 21 h 30. L'architecture intérieure et le mobilier font la part belle au patrimoine culturel, à l'art et aux paysages néerlandais tout en offrant de grandes baies vitrées orientées vers le tarmac.
L'aménagement propose divers espaces adaptés aux besoins des passagers :
- Gastronomie & Cocktails : Buffet de plats de saison aux saveurs locales et européennes, bar complet (bières, sélections de vins et cocktails signature) ;
- Le Blue Roast Coffee Bar : Espace barista dédié mettant à l'honneur la culture du café amstellodamoise avec des torréfacteurs locaux ;
- Espaces de travail & Confort : Fauteuils, banquettes, zones de travail au calme, cabines téléphoniques insonorisées, Wi-Fi haut débit gratuit, prises électriques/USB à chaque assise et sanitaires privés.
L'ouverture à Schiphol s'inscrit dans une phase de croissance active de l'empreinte aéroportuaire d'American Express. L'entreprise prévoit prochainement l'inauguration de nouveaux Centurion Lounges aux États-Unis sur les plateformes de Newark Liberty (EWR) et Boston Logan (BOS), ainsi que le lancement du concept Sidecar by The Centurion Lounge à l'aéroport de Charlotte Douglas (CLT).
- 09:25 American Express inaugure son 33e Centurion Lounge à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol
- 08:28 L'application de préparation de vol SDVFR lance officiellement sa version Web sur PC, Mac et Linux
- 08:04 Air France dévoile un nouveau salon géant de 2 700 m2 au Terminal One de New York-JFK
- 07:55 La 16e Brocante Aéronautique de Champagne s'installe à Saint-Dizier
- 20/09 Airbus renforce sa capacité de livraison de sa famille A320 à Toulouse avec un nouveau centre intégré
- 20/09 Vietnam Airlines et Airbus signent un protocole d'accord pour cinq A350-900 supplémentaires
- 20/09 Korean Air déploie le Wi-Fi Starlink haut débit et gratuit sur ses vols long-courriers
- 20/09 Championnats du monde de voltige 2026 : la France sacrée par équipe et triple titre pour Florent Oddon
- 20/09 Flexjet inaugure un terminal privé exclusif de 34 millions de dollars à l'aéroport de Farnborough
- 20/09 Emirates déploie la classe Économie Premium sur ses vols A380 vers Paris dès octobre 2026
- 20/09 La DGA amorce le standard F5 du Rafale
- 20/09 Résultats Icelandair août 2026
- 19/09 Air Canada déploie son premier Airbus A321XLR sur la liaison Lyon–Montréal
- 19/09 AIRCAIRO passe une commande ferme pour 15 Airbus A320neo
- 19/09 Dédale lance la collection Waypoint WP-01 : des chronographes d'aviation assemblés en France
- 11/09 La DGA livre les deux premiers avions Falcon 2000 LXS Albatros à la Marine nationale
- 11/09 Kepplair Evolution lève 6 M€ pour accélérer le développement du bombardier d'eau KEPPLAIR 72
- 11/09 Corsair devient le premier partenaire aérien français de revolut
- 11/09 Bilan Airbus août 2026 : 57 livraisons et 67 commandes brutes enregistrées
- 11/09 AIR LEGEND 2026 : 35 000 spectateurs réunis à Melun-Villaroche pour un bilan exceptionnel