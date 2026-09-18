American Express inaugure son 33e Centurion Lounge à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol

Article publié le 23 septembre 2026 par David Dagouret

American Express ouvre un Centurion Lounge de 550 m2 à Amsterdam-Schiphol. Blue Roast Coffee Bar, buffet de saison et design néerlandais au programme.

Le réseau de salons aéroportuaires haut de gamme d'American Express poursuit son expansion en Europe. La société de services financiers a annoncé, le 17 septembre 2026, l'ouverture officielle d'un nouveau Centurion Lounge au cœur de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol (AMS).

Ce nouvel établissement constitue la 33ᵉ adresse du réseau mondial Centurion Lounge et s'intègre à l'American Express Global Lounge Collection, un ensemble donnant accès à plus de 1 550 salons à travers le monde aux titulaires de cartes éligibles (Cartes Platinum et Centurion).

Situé entre les halls de départ E et F, l'espace s'étend sur près de 550 m² et accueille les voyageurs tous les jours de 6 h 00 à 21 h 30. L'architecture intérieure et le mobilier font la part belle au patrimoine culturel, à l'art et aux paysages néerlandais tout en offrant de grandes baies vitrées orientées vers le tarmac.

L'aménagement propose divers espaces adaptés aux besoins des passagers :

Gastronomie & Cocktails : Buffet de plats de saison aux saveurs locales et européennes, bar complet (bières, sélections de vins et cocktails signature) ;

Le Blue Roast Coffee Bar : Espace barista dédié mettant à l'honneur la culture du café amstellodamoise avec des torréfacteurs locaux ;

Espaces de travail & Confort : Fauteuils, banquettes, zones de travail au calme, cabines téléphoniques insonorisées, Wi-Fi haut débit gratuit, prises électriques/USB à chaque assise et sanitaires privés.

L'ouverture à Schiphol s'inscrit dans une phase de croissance active de l'empreinte aéroportuaire d'American Express. L'entreprise prévoit prochainement l'inauguration de nouveaux Centurion Lounges aux États-Unis sur les plateformes de Newark Liberty (EWR) et Boston Logan (BOS), ainsi que le lancement du concept Sidecar by The Centurion Lounge à l'aéroport de Charlotte Douglas (CLT).