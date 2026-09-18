Actualité aéronautique

American Express inaugure son 33e Centurion Lounge à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol

Article publié le 23 septembre 2026 par David Dagouret

American Express ouvre un Centurion Lounge de 550 m2 à Amsterdam-Schiphol. Blue Roast Coffee Bar, buffet de saison et design néerlandais au programme.

Centurion Lounge à Amsterdam-Schiphol

Centurion Lounge à Amsterdam-Schiphol

© American Express

Centurion Lounge à Amsterdam-Schiphol Centurion Lounge à Amsterdam-Schiphol Centurion Lounge à Amsterdam-Schiphol Centurion Lounge à Amsterdam-Schiphol

Le réseau de salons aéroportuaires haut de gamme d'American Express poursuit son expansion en Europe. La société de services financiers a annoncé, le 17 septembre 2026, l'ouverture officielle d'un nouveau Centurion Lounge au cœur de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol (AMS).

Ce nouvel établissement constitue la 33ᵉ adresse du réseau mondial Centurion Lounge et s'intègre à l'American Express Global Lounge Collection, un ensemble donnant accès à plus de 1 550 salons à travers le monde aux titulaires de cartes éligibles (Cartes Platinum et Centurion).

Situé entre les halls de départ E et F, l'espace s'étend sur près de 550 m² et accueille les voyageurs tous les jours de 6 h 00 à 21 h 30. L'architecture intérieure et le mobilier font la part belle au patrimoine culturel, à l'art et aux paysages néerlandais tout en offrant de grandes baies vitrées orientées vers le tarmac.

L'aménagement propose divers espaces adaptés aux besoins des passagers :

  • Gastronomie & Cocktails : Buffet de plats de saison aux saveurs locales et européennes, bar complet (bières, sélections de vins et cocktails signature) ;
  • Le Blue Roast Coffee Bar : Espace barista dédié mettant à l'honneur la culture du café amstellodamoise avec des torréfacteurs locaux ;
  • Espaces de travail & Confort : Fauteuils, banquettes, zones de travail au calme, cabines téléphoniques insonorisées, Wi-Fi haut débit gratuit, prises électriques/USB à chaque assise et sanitaires privés.

L'ouverture à Schiphol s'inscrit dans une phase de croissance active de l'empreinte aéroportuaire d'American Express. L'entreprise prévoit prochainement l'inauguration de nouveaux Centurion Lounges aux États-Unis sur les plateformes de Newark Liberty (EWR) et Boston Logan (BOS), ainsi que le lancement du concept Sidecar by The Centurion Lounge à l'aéroport de Charlotte Douglas (CLT).

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