Air France dévoile un nouveau salon géant de 2 700 m2 au Terminal One de New York-JFK

Article publié le 23 septembre 2026 par David Dagouret

Air France déménage au New Terminal One de New York-JFK dès 2027 et y inaugurera son plus grand salon international de 2 700 m² dédié à l'art de vivre français.

Dès l’année prochaine, Air France transfèrera l’ensemble de ses vols au nouveau Terminal One de l’aéroport de New York-JFK, offrant ainsi plus de confort à ses clients. La compagnie y dévoilera également un nouveau salon de plus de 2 700 mètres carrés, qui deviendra le plus vaste de son réseau à l’international.

Véritable écrin dédié à l’art du voyage à la française, ce lieu d’exception accueillera les clients La Première, Business*, Flying Blue Elite Plus, ainsi que les voyageurs éligibles de KLM et des compagnies partenaires de l’alliance SkyTeam.

Imaginé par les équipes d’Air France et l’agence de design MARKS Brandimage, cet élégant salon s’étendra sur deux niveaux, et offrira plus de 400 places assises. Les voyageurs pourront profiter d’espaces de restauration mettant à l’honneur la gastronomie française et d’un bar proposant une sélection soignée de vins français et de champagnes. Des zones dédiées aux soins, à la relaxation ou au travail seront également à leur disposition. Un espace sera réservé aux membres Flying Blue Ultimate.

Grâce à ce nouveau salon, les clients La Première bénéficieront d’un parcours en aéroport pensé pour offrir plus de fluidité et de confidentialité, depuis leur arrivée à l’aéroport jusqu’à l’embarquement. Au sein du salon, un espace exclusif leur sera dédié, avec une offre culinaire imaginée spécialement pour eux par un grand chef français.

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