Actualité aéronautique
Air France mobilise un Airbus A321 pour la visite du Pape en France
Article publié le 25 septembre 2026 par David Dagouret
Air France dédie un Airbus A321 rebaptisé "Cité du Vatican" pour la visite du Pape Léon XIV du 26 au 28 septembre 2026. Transavia opère un vol complémentaire.
À l’occasion de la première visite en France du Pape Léon XIV, Air France assurera trois vols spéciaux entre Paris-Orly, Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Metz-Nancy- Lorraine et Rome-Fiumicino, du 26 au 28 septembre 2026.
Pour cette mission exceptionnelle, la compagnie mobilisera un Airbus A321 spécialement dédié. L’appareil sera organisé en deux cabines pour accueillir le souverain pontife et son entourage proche, une délégation de plus de 70 personnes composée notamment de cardinaux, évêques, supérieurs et personnel du Saint-Siège, personnel de sécurité et gardes suisses et plus de 80 journalistes accrédités, venus du monde entier.
Pendant toutes les étapes du déplacement du Pape, l’Airbus A321 sera exceptionnellement et temporairement rebaptisé du nom de « Cité du Vatican ». Cette inscription figurera sur le fuselage de l’avion, en dessous des hublots. Les armoiries de l’État de la Cité du Vatican seront apposées sur la paroi extérieure de l’appareil à côté de la porte avant gauche, par laquelle le Pape embarquera.
Programme des vols spéciaux assurés par Air France :
- Samedi 26 septembre 2026 à 17h45 : Paris-Orly – Tarbes-Lourdes-Pyrénées, au départ du pavillon d’honneur de l’aéroport d’Orly ;
- Lundi 28 septembre 2026 à 07h40 : Tarbes-Lourdes-Pyrénées – Metz-Nancy-Lorraine ;
- Lundi 28 septembre 2026 à 19h00 : Metz-Nancy-Lorraine – Rome-Fiumicino.
En complément de ce dispositif, Transavia, compagnie du groupe Air France-KLM, assurera un vol spécial entre l’aéroport d’Orly et Lourdes afin d’y acheminer une délégation de cardinaux, d’évêques et de journalistes suivant le déplacement du Pape en France.
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