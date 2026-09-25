Blackwing en France : Blackwing Sweden et Alti Aero communiquent sur leur représentation

Article publié le 25 septembre 2026 par David Dagouret

Blackwing Sweden a récemment indiqué ne plus disposer de représentant en France et souhaite reprendre contact directement avec les propriétaires de ses appareils. De son côté, Alti Aero affirme continuer à assurer son rôle de distributeur et le suivi de ses clients français.

Blackwing Sweden a récemment lancé un appel aux clients et propriétaires de ses appareils présents en France. Le constructeur suédois indique ne plus disposer actuellement de représentant dans l'Hexagone et souhaite établir un contact direct avec les utilisateurs français de ses avions.

Cette démarche doit notamment permettre à Blackwing de transmettre directement aux propriétaires les actualités et informations importantes concernant la marque et ses appareils, mais également de les mettre en relation avec son « nouveau partenaire ».

Le constructeur invite ainsi les propriétaires et clients français à lui transmettre leurs coordonnées par message privé afin de pouvoir établir un contact direct.

À la suite de cette publication, Alti Aero, qui assure la distribution de Blackwing en France, a publié à son tour un message destiné à ses clients et contacts.

L'entreprise indique être actuellement en désaccord avec la direction de Blackwing, tout en précisant être confiante dans le fait qu'une solution puisse être trouvée prochainement.

Alti Aero affirme par ailleurs que, de son côté, « rien ne change » et indique continuer à assurer pleinement son rôle de distributeur Blackwing en France, ainsi que le suivi, le support et le service auprès de ses clients et propriétaires français.

L'entreprise précise également que les personnes ayant une demande, une question ou recherchant des informations concernant Blackwing peuvent continuer à la contacter directement, comme auparavant.

Les deux communications font donc apparaître des positions différentes concernant la représentation de Blackwing en France. Alors que Blackwing Sweden indique ne plus disposer actuellement de représentant dans l'Hexagone et souhaite établir un contact direct avec les propriétaires, Alti Aero affirme pour sa part poursuivre ses activités de distribution et de support auprès de ses clients français.

À ce stade, les deux parties indiquent souhaiter qu'une solution soit trouvée prochainement.

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