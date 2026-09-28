Actualité aéronautique
Biman Bangladesh Airlines commande 11 Boeing 787 Dreamliner et 737 MAX supplémentaires
Article publié le 28 septembre 2026 par David Dagouret
Biman Bangladesh Airlines renforce sa flotte en commandant 11 Boeing supplémentaires : cinq 787-10 et six 737-8 pour étendre son réseau international.
La compagnie nationale Biman Bangladesh Airlines et l'avionneur américain Boeing ont officialisé une nouvelle commande portant sur l'acquisition de 11 appareils supplémentaires. Cet accord vise à soutenir l'expansion du réseau international de la compagnie et à accélérer la modernisation de son outil industriel.
Cette transaction comprend cinq Boeing 787-10 et six Boeing 737-8. Elle intervient à la suite d'un premier contrat majeur signé plus tôt cette année pour 14 appareils des mêmes familles.
L'arrivée de ces nouveaux modèles permettra à Biman d'optimiser ses opérations sur les liaisons reliant le Bangladesh aux hubs du Moyen-Orient, d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Europe :
- Boeing 737-8 : Augmente le rayon d'action de la flotte monocouloir et renforce les capacités sur les axes régionaux à fort trafic ;
- Boeing 787-10 : Plus grande déclinaison de la famille Dreamliner, il vient compléter la flotte existante de 787-8 et 787-9 tout en maximisant l'emport passagers.
Par rapport aux générations précédentes, les familles 787 et 737 MAX affichent une réduction de 20 à 25 % de la consommation de carburant et des émissions associées, s'inscrivant dans le plan de rationalisation des coûts de la compagnie.
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