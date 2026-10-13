Actualité aéronautique
Finnair annonce une offre record vers Tokyo avec jusqu'à trois vols quotidiens pour l'été 2027
Article publié le 10 octobre 2026 par David Dagouret
Finnair renforce ses liaisons vers le Japon pour l'été 2027. La compagnie finlandaise opérera jusqu'à 32 vols hebdomadaires, dont 3 rotations quotidiennes vers Tokyo.
Finnair renforce son programme de vols à destination de Tokyo pour la saison estivale 2027 afin de répondre à la demande croissante pour les voyages vers l’Asie, et plus particulièrement vers le Japon. Pendant la haute saison, la compagnie augmentera ses fréquences vers Tokyo Narita, avec jusqu’à deux vols quotidiens. Finnair continuera par ailleurs de desservir quotidiennement Tokyo Haneda.
Grâce à ces fréquences supplémentaires vers Narita, Finnair proposera l’été prochain une offre record entre Helsinki et Tokyo, avec jusqu’à trois vols quotidiens au plus fort de la saison. Les horaires ont été optimisés afin de faciliter les correspondances depuis le Japon vers l’ensemble du réseau européen de Finnair.
Avec ces fréquences supplémentaires, Finnair proposera jusqu’à 32 vols hebdomadaires vers le Japon durant l’été 2027, contre 28 cet été, confortant ainsi sa position parmi les principales compagnies aériennes reliant l’Europe et le Japon.
Finnair dessert Tokyo Haneda, Tokyo Narita et Osaka tout au long de l’année. Pendant la saison estivale, la compagnie dessert également Nagoya et reste la seule compagnie aérienne européenne à proposer des vols vers cette ville.
Du 12 mai au 14 août 2027, Finnair ajoutera une fréquence supplémentaire vers Tokyo Narita, selon les horaires suivants :
- AY71 Helsinki (HEL) – Tokyo Narita (NRT) : départ à 12h20, arrivée à 7h15 le lendemain.
- AY72 Tokyo Narita (NRT) – Helsinki (HEL) : départ à 8h55, arrivée à 15h35.
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