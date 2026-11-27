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Textron Aviation livre deux Cessna SkyCourier aéromédicaux à Tassili Travail Aérien en Algérie
Article publié le 27 novembre 2026 par David Dagouret
Textron Aviation a livré deux Cessna SkyCourier configurés pour l'évacuation sanitaire à Tassili Travail Aérien (TTA). Basés à Alger et Hassi Messaoud, il s'agit des premiers SkyCourier mis en service en Afrique.
Textron Aviation livre deux Cessna SkyCourier aéromédicaux à Tassili Travail Aérien en Algérie
Les premiers SkyCourier à voler en Afrique serviront à des missions d'évacuation médicale dans le secteur énergétique algérien
Textron Aviation Inc., une société du groupe Textron Inc. a annoncé avoir livré deux avions Cessna SkyCourier équipés pour des missions aéromédicales à la société algérienne Tassili Travail Aérien (TTA). Ces appareils sont les premiers SkyCourier destinés à des missions aéromédicales en Afrique et les premiers SkyCourier destinés à des clients à entrer en service sur le continent, ce qui renforce la présence mondiale de cet appareil et démontre sa polyvalence pour des missions spéciales critiques.
Ces deux appareils viendront soutenir les opérations de transport de passagers et d’évacuation sanitaire aérienne de TTA au service du secteur énergétique algérien. Équipé du système d’évacuation sanitaire motorisé LifePort PLUS, le SkyCourier peut être rapidement reconfiguré pour prendre en charge des missions de transport de passagers, de fret et d’évacuation sanitaire en fonction des besoins opérationnels.
Basée en Algérie, TTA est une filiale de Sonatrach, la société nationale publique d’hydrocarbures. TTA fournit des services de transport de passagers, d’évacuation sanitaire aérienne et d’autres missions spéciales au secteur énergétique dans toute l’Algérie.
Le Cessna SkyCourier, un turbopropulseur bimoteur de grande capacité, devrait moderniser la flotte de TTA en améliorant son efficacité et sa fiabilité tout en réduisant les coûts d’exploitation, tout en soutenant les missions de transport et d’évacuation sanitaire. Les appareils seront basés à Alger et à Hassi Messaoud, en Algérie.
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