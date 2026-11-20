Article publié le 20 novembre 2026 par David Dagouret

Lufthansa prend livraison de son premier Airbus A350-1000, qui marque également le 700e appareil Airbus du groupe. Équipé de la cabine Allegris, il sera basé à Munich.

Lufthansa a pris livraison de son premier A350-1000 (D-AIFA - MSN 799), marquant ainsi un moment historique puisque cet appareil est également le 700e avion Airbus livré à l’ensemble du groupe Lufthansa. Cet avion gros-porteur arbore une livrée commémorative rendant hommage aux "100 ans de Lufthansa".

L’A350-1000, baptisé "Deutschland" sera équipé de la toute nouvelle cabine "Allegris" de Lufthansa, comprenant 300 sièges répartis entre les classes Première, Affaires, Premium Economy et Économique. L’appareil sera affecté à des liaisons long-courriers au départ de sa base de Munich vers des destinations telles que Tokyo, Shanghai et Singapour.

Comptant parmi les plus grands exploitants d’Airbus au monde, le groupe Lufthansa exploite toute la gamme des appareils Airbus, notamment l’A220, la famille A320, l’A330, l’A340, la famille A350 et l’A380. La compagnie aérienne a également été l’opérateur de lancement de l’A321, de l’A320neo et de l’A340-200.

À la fin du mois d’octobre 2026, la famille A350 avait enregistré 1 628 commandes auprès de 70 clients à travers le monde.

Sur le même sujet