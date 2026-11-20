Actualité aéronautique
Lufthansa prend livraison de son premier A350-1000 et de son 700e avion Airbus
Article publié le 20 novembre 2026 par David Dagouret
Lufthansa prend livraison de son premier Airbus A350-1000, qui marque également le 700e appareil Airbus du groupe. Équipé de la cabine Allegris, il sera basé à Munich.
Lufthansa a pris livraison de son premier A350-1000 (D-AIFA - MSN 799), marquant ainsi un moment historique puisque cet appareil est également le 700e avion Airbus livré à l’ensemble du groupe Lufthansa. Cet avion gros-porteur arbore une livrée commémorative rendant hommage aux "100 ans de Lufthansa".
L’A350-1000, baptisé "Deutschland" sera équipé de la toute nouvelle cabine "Allegris" de Lufthansa, comprenant 300 sièges répartis entre les classes Première, Affaires, Premium Economy et Économique. L’appareil sera affecté à des liaisons long-courriers au départ de sa base de Munich vers des destinations telles que Tokyo, Shanghai et Singapour.
Comptant parmi les plus grands exploitants d’Airbus au monde, le groupe Lufthansa exploite toute la gamme des appareils Airbus, notamment l’A220, la famille A320, l’A330, l’A340, la famille A350 et l’A380. La compagnie aérienne a également été l’opérateur de lancement de l’A321, de l’A320neo et de l’A340-200.
À la fin du mois d’octobre 2026, la famille A350 avait enregistré 1 628 commandes auprès de 70 clients à travers le monde.
Sur le même sujet
- 21/11 EXCALIBUR : un exercice franco-suédois inédit de dissuasion avancée
- 21/11 Turkish Airlines inaugure sa ligne directe entre Istanbul et Chengdu en Boeing 787-9 Dreamliner
- 21/11 Air Corsica et Edeis lancent une nouvelle ligne régulière entre Dole-Jura et Nice Côte d'Azur en ATR 72-600
- 21/11 easyJet inaugure une liaison directe entre Strasbourg et Bristol pour les fêtes de fin d'année 2026
- 21/11 Air Caraïbes déploie sa nouvelle application mobile et cinq services digitaux pour voyageurs et professionnels en 2026
- 20/11 Delta Air Lines rend hommage à ses vétérans et poursuit son engagement en faveur des militaires
- 20/1127 ans après leur rencontre à 35 000 pieds, un couple retrouve le Boeing 747 d'ANA devenu avion-cargo à Liège
- 20/11 Le groupe Cathay commande 14 appareils Airbus supplémentaires
- 20/11 Lufthansa prend livraison de son premier A350-1000 et de son 700e avion Airbus
- 20/11 easyJet annonce une nouvelle ligne exclusive entre Paris-Orly et Salerne
- 20/11 Icelandair annonce un taux de remplissage record en octobre
- 20/11 SKY express poursuit sa croissance sur le marché français
- 14/11 États-Unis : retour progressif à la normale après l'arrêt au sol généralisé décrété par la FAA
- 12/11 Volotea s'implante à Clermont-Ferrand et annonce deux nouvelles lignes depuis Montpellier pour 2027
- 12/11 easyJet ouvre 3 nouvelles lignes directes depuis Nantes vers Bruxelles, Essaouira et Louxor
- 12/11 Airbus publie ses résultats d'octobre 2026
- 11/11 AirAsia et AirAsia X en difficulté financière
- 11/11 La compagnie espagnole AlbaStar suspend ses vols et se place sous protection judiciaire
- 10/11 easyJet ouvre deux nouvelles lignes depuis Lyon vers Louxor et Nice
- 10/11 Twin Jet lance ses vols directs entre Marseille et Strasbourg avec 6 aller-retours par semaine