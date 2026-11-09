Actualité aéronautique
Avolon finalise une commande de 140 Boeing 737-10
Article publié le 9 novembre 2026 par David Dagouret
Cette acquisition record d’avions monocouloirs par un bailleur porte le carnet de commandes d’Avolon pour le 737 MAX à plus de 240 appareils.
Boeing et Avolon ont annoncé que le bailleur avait finalisé l’achat de 140 appareils 737-10, une commande record de 737 MAX passée par un bailleur qui porte le carnet de commandes d’Avolon à plus de 240 commandes non encore livrées.
Les sociétés de location ont passé des commandes fermes portant sur plus de 230 appareils 737-10 en 2026, soit cinq fois plus que le carnet de commandes des sociétés de location pour la plus grande variante du 737 MAX à la fin de l’année 2025.
Grâce au 737-10, Avolon peut répondre à la forte demande du marché en matière d’avions monocouloirs de plus grande taille et tirer parti de la polyvalence de la famille 737.
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