Programme Hiver 2026-2027, Air France augmente ses capacités

Article publié le 1 novembre 2026 par David Dagouret

Air France dévoile son programme Hiver 2026-2027 avec 725 vols par jour vers 170 destinations, le renforcement de l'Amérique du Nord, du Brésil et la nouvelle La Première.

Air France poursuit le développement de son offre sur les marchés les plus dynamiques. Au cours de la saison hiver 2026-2027 (novembre 2026 – avril 2027), la compagnie assurera jusqu’à 725 vols par jour vers près de 170 destinations.

Long-courrier : une offre en croissance vers les Amériques et l’Asie

Portée par la résilience de la demande de et vers l’Amérique du Nord, Air France poursuit l’augmentation de son offre, avec 6 % de sièges supplémentaires par rapport à la saison hiver 2025.

Lancée à l’été 2026, la liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Las Vegas sera prolongée pendant la saison hivernale, à raison de trois vols par semaine assurés en Airbus A350-900. Pendant les périodes de pointe, Orlando sera desservie quotidiennement et Boston bénéficiera de jusqu’à 10 vols par semaine.

Cet hiver, Air France desservira 23 destinations en Amérique du Nord : Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Détroit, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Mexico, Miami, Montréal, New York-JFK, New York-Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Raleigh-Durham, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver et Washington D.C.

L’offre sera également en croissance de et vers l’Amérique du Sud, avec une capacité en hausse de 3 %, notamment vers le Brésil. Deux vols quotidiens seront proposés entre Paris-Charles de Gaulle et Rio de Janeiro à compter du 21 décembre et la desserte de Fortaleza sera assurée quotidiennement en période de pointe, contre 5 fois par semaine en 2025. La desserte de Salvador de Bahia sera renforcée, avec deux fréquences hebdomadaires supplémentaires à compter du 18 janvier 2027. Plus au Sud, Santiago du Chili sera reliée à Paris-Charles de Gaulle jusqu’à 10 fois par semaine.

Dans les Caraïbes, Air France proposera cet hiver plus de vols de et vers la République dominicaine. Punta Cana sera ainsi desservie 3 fois par semaine du 30 novembre 2026 au 1er mai 2027 en Boeing 777-200 et 777-300ER.

En Asie, la croissance sera portée par la Thaïlande, avec 5 vols par semaine entre Paris-Charles de Gaulle et Phuket au lieu de 3 l’hiver dernier. Cette liaison vient compléter les deux vols quotidiens proposés vers Bangkok. Air France étendra également la desserte des Maldives, avec 2 vols par semaine jusqu’à début mars.

En Afrique, la desserte de la Tanzanie sera renforcée, avec des vols quotidiens vers Kilimandjaro et Zanzibar, contre 5 vols par semaine l’hiver dernier. L’offre en sièges sera en hausse vers Conakry et Libreville, qui seront désormais desservies en Airbus A350-900. Conakry sera par ailleurs desservie quotidiennement.

La nouvelle cabine La Première s’envole vers Boston, Houston et New York-Newark

La nouvelle cabine La Première sera déployée sur plus d’avions et plus de destinations cet hiver, avec jusqu’à 25 Boeing 777-300ER équipés.

Au cours de la saison hiver, cette nouvelle cabine sera proposée sur les vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et Boston, sur les deux vols quotidiens vers Miami et sur le vol quotidien vers Houston.

A compter du 1er février 2027, le vol quotidien entre Paris-Charles de Gaulle et New York-Newark sera équipé de la cabine La Première. Ce produit d’exception sera ainsi proposé de et vers les deux aéroports new yorkais desservis par Air France.

Poursuite du déploiement du wifi très haut débit gratuit

Le déploiement du wifi très haut débit gratuit se poursuit sur l’ensemble de la flotte Air France – y compris sur les appareils régionaux.

A date, 70 % de la flotte Air France est équipée. Cette proportion atteindra 80 % d’ici à la fin de l’année, avec l’objectif d’une flotte 100% équipée courant 2027.

Court et moyen-courrier : plus de 80 destinations desservies

Cet hiver, Air France renforcera sa desserte de l’Espagne et du Portugal, avec deux vols quotidiens vers Porto et un vol hebdomadaire vers Tenerife Sud.

Lancée à l’été 2026, la liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Londres-Gatwick sera prolongée pour la saison hiver à raison de deux vols quotidiens, qui viennent compléter les 6 vols quotidiens assurés vers Londres Heathrow.

Air France augmentera par ailleurs ses fréquences vers Zurich et Rabat, avec quatre vols quotidiens vers chaque destination, ainsi que vers Erevan, qui sera desservie 3 fois par semaine.

En France, la desserte de Toulouse, Nice et Marseille sera également renforcée, avec respectivement 11, 10 et 9 vols quotidiens. Ces liaisons au départ de Paris-Charles de Gaulle sont complétées par les vols assurés par Transavia au départ de Paris-Orly.

Transavia France, la filiale low-cost du Groupe Air France-KLM, proposera cet hiver 89 destinations dans 26 pays à travers 174 routes, consolidant sa position de première compagnie low-cost au départ des aéroports parisiens.

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