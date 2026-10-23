Qantas Freight et Australia Post réceptionnent leur premier Airbus A321P2F pour booster le réseau cargo

Article publié le 24 octobre 2026 par David Dagouret

Qantas Freight reçoit le premier de ses trois nouveaux Airbus A321P2F dédiés à Australia Post. Il augmentera la capacité cargo de 20 % avant les fêtes.

Qantas Freight et Australia Post ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat de longue date avec l’arrivée du premier des trois Airbus A321 convertis en avions-cargos (A321P2F), ce qui permettra de répondre à la demande croissante de livraisons de colis à travers l’Australie.

La livraison de ces trois appareils permettra d’augmenter de 20 % la capacité du réseau de avions-cargos dédiés exploités par Qantas, renforçant ainsi la capacité à transporter de manière fiable jusqu’à 20 000 colis d’Australia Post et de StarTrack à chaque vol, ce qui contribuera à maintenir le lien entre les clients, les entreprises et les communautés.

Arrivant quelques semaines seulement avant les soldes du Black Friday et la haute saison des livraisons de Noël, le premier avion aidera Australia Post et Qantas Freight à répondre à la demande accrue, alors que des millions d’Australiens font leurs achats en ligne. Les nouveaux avions-cargos permettront d’assurer des livraisons de nuit et le lendemain dans tout le pays et desserviront tous les terminaux nationaux de Qantas Freight, y compris le nouveau terminal ouvert 24 heures sur 24 de l’aéroport international de Western Sydney (WSI), qui a commencé ses opérations en juillet. Les deux autres avions-cargos A321P2F devraient rejoindre la flotte de Qantas Freight d’ici mars 2027.

Les A321P2F, plus grands, peuvent transporter davantage de fret par vol que les avions-cargos BAE 146-300, plus petits, qu’ils remplacent, ce qui permettra de faire face à l’augmentation du volume des colis, de réduire les émissions et d’améliorer l’efficacité du réseau à travers l’Australie.

Cette livraison intervient quelques mois seulement après que Qantas Freight et Australia Post ont prolongé leur partenariat de dix ans, poursuivant ainsi une relation qui a débuté en 1922, lorsque Qantas a transporté 106 lettres lors de son premier vol commercial. Cet accord renouvelé permettra d’acheminer plus de 75 millions de colis et autres marchandises chaque année à travers l’Australie et à l’étranger.

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