SkyAlps lance la première ligne directe entre Paris-CDG et Bolzano pour l'hiver 2026-2027

Article publié le 17 octobre 2026 par David Dagouret

SkyAlps reliera Paris-CDG à Bolzano du 10 décembre 2026 au 25 mars 2027. La compagnie du Sud-Tyrol ouvre la seule ligne directe vers les Dolomites.

Dès le 10 décembre 2026, la compagnie boutique du Sud-Tyrol - Alto Adige (Italie) propose deux vols par semaine entre Paris-Charles de Gaulle et Bolzano.

SkyAlps inaugure sa première destination française et, avec elle, l'unique liaison directe entre Paris et les Dolomites. Du 10 décembre 2026 au 25 mars 2027 (saison hivernale), la compagnie relie Paris-Charles de Gaulle (CDG) à Bolzano (BZO) chaque jeudi et dimanche.

La compagnie exploite des appareils de 76 sièges au maximum et soigne chaque étape du voyage : embarquement rapide, distances courtes à l'aéroport de Bolzano, enregistrement possible jusqu'à 45 minutes avant le départ.

Le service à bord est inclus dans le prix du billet et on savoure les Dolomites dès l'embarquement, avec treize produits régionaux, dont une sélection de vins dont la carte change chaque mois. Les vins achetés auprès des caves partenaires voyagent gratuitement au retour, dans la limite de six bouteilles par personne.

Chaque tarif (Sky Light, Sky Classic, Sky Flex) comprend un bagage cabine de 8 kg. Le bagage en soute de 15 kg est inclus dans les tarifs Sky Classic et Sky Flex, et le matériel de sport (ski, snowboard, golf) peut être ajouté en option. Les familles ne sont pas oubliées : gratuité pour les enfants de moins de 2 ans, 30 % de remise de 2 à 11 ans, petites attentions à bord pour les plus jeunes, et les petits chiens jusqu'à 8 kg sont acceptés en cabine.

Les horaires :