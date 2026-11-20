Article publié le 20 novembre 2026 par David Dagouret

easyJet reliera en exclusivité Paris-Orly à Salerne, porte d'entrée de la côte amalfitaine, dès le 30 avril 2027 à raison de deux à trois vols par semaine.

easyJet annonce l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Paris-Orly et Salerne, porte d’entrée de la côte amalfitaine, à partir du 30 avril 2027. Opérée jusqu’à trois fois par semaine, cette nouvelle route offrira aux voyageurs franciliens un accès direct à l’une des régions les plus emblématiques d’Italie.

À partir du 30 avril 2027, easyJet reliera Paris-Orly à Salerne, au sud de l’Italie. Située à proximité de la côte amalfitaine, de Pompéi, de Paestum et du parc national du Cilento, Salerne constitue un point de départ idéal pour découvrir les paysages, villages et sites historiques de la Campanie. La ligne sera opérée les lundis et vendredis en ailes de saison, puis les lundis, mercredis et vendredis en saison estivale.

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