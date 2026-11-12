Actualité aéronautique
Airbus publie ses résultats d'octobre 2026
Article publié le 12 novembre 2026 par David Dagouret
En octobre 2026, Airbus a livré 74 avions commerciaux et enregistré 202 commandes brutes, portant son total de livraisons annuelles à 621 appareils.
Au cours du mois d'octobre 2026, l'outil industriel du groupe a permis d'assurer la livraison de 74 appareils commerciaux à 45 clients différents.
Cette performance mensuelle porte le total cumulé depuis le 1ᵉʳ janvier à 621 livraisons effectuées auprès de 91 clients, consolidant la trajectoire du constructeur vers l'atteinte de ses objectifs annuels de livraison pour l'exercice 2026.
Sur le plan commercial, Airbus enregistre un mois d'octobre particulièrement volumineux avec 202 commandes brutes comptabilisées dans son carnet.
Ces nouveaux engagements reflètent la demande continue des opérateurs internationaux pour le renouvellement et l'expansion de leurs flottes moyen et long-courriers, dans un marché mondial cherchant à optimiser sa consommation de carburant et à accroître ses capacités de sièges.
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