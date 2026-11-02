Actualité aéronautique
easyJet développe son réseau : nouvelles liaisons à Nice, Paris-CDG et Lille
Article publié le 2 novembre 2026 par David Dagouret
easyJet renforce sa présence en France avec l'ouverture de nouvelles lignes directes au départ de Nice vers Lyon et Le Caire, de Paris-CDG vers Southampton et de Lille vers Prague.
La compagnie aérienne à bas coûts easyJet accélère la diversification de son réseau au départ des aéroports régionaux français et de la région parisienne. Le transporteur britannique vient d'inaugurer coup sur coup quatre nouvelles liaisons régulières reliant Nice, Paris-Charles de Gaulle et Lille à des destinations nationales et internationales.
Ces ouvertures s'inscrivent dans la stratégie d'easyJet visant à renforcer la connectivité point-à-point, aussi bien pour les voyages d'affaires que pour les déplacements de loisirs.
Renforcement de la base de Nice-Côte d'Azur
Sur la plateforme niçoise, la compagnie a étendu son offre de liaisons directes avec le lancement de deux nouvelles routes exploitées à raison de deux fréquences par semaine :
Nice – Lyon : Inaugurée le 26 octobre 2026, cette ligne transversale intérieure est programmée chaque lundi et vendredi. Elle offre une alternative rapide au transport ferroviaire entre les deux métropoles.
Nice – Le Caire : Lancée le 27 octobre 2026, la liaison vers la capitale égyptienne est assurée tous les mardis et samedis, ouvrant une nouvelle porte d'accès directe vers le Moyen-Orient au départ de la Côte d'Azur.
Une nouvelle connectivité transmanche depuis Paris-CDG
Depuis le 25 octobre 2026, easyJet propose une nouvelle liaison directe reliant l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG) à Southampton, dans le sud de l'Angleterre.
Paris-CDG – Southampton : Opérée le jeudi et le dimanche, cette ligne à raison de deux vols hebdomadaires vise à faciliter les échanges régionaux avec le Royaume-Uni et à desservir le port de croisière britannique.
Desserte internationale au départ de Lille-Lesquin
Enfin, au départ de la plateforme lilloise, la compagnie a inauguré ce jeudi 28 octobre une nouvelle desserte directe vers la République tchèque.
Lille – Prague : Proposée avec un temps de vol d'environ 1h30 et un tarif d'appel débutant à 35 €, cette liaison est programmée deux fois par semaine, chaque mercredi et samedi.
Avec ce programme de vols étoffé, easyJet confirme son positionnement d'acteur majeur du transport européen en répondant à la demande croissante de liaisons directes au départ des grandes métropoles françaises.
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