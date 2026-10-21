Actualité aéronautique

Vietnam Airlines ouvre une liaison directe entre Hanoï et Ahmedabad en novembre 2026

Article publié le 21 octobre 2026 par David Dagouret

Vietnam Airlines reliera Hanoï à Ahmedabad dès le 3 novembre 2026 avec quatre vols hebdomadaires en Airbus A321. C'est sa septième ligne vers l'Inde.

Airbus A321neo Vietnam Airlines

Airbus A321neo Vietnam Airlines

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Vietnam Airlines inaugurera le 3 novembre 2026 une liaison sans escale entre Hanoï et Ahmedabad, sa septième ligne entre le Vietnam et l’Inde. Opérée en Airbus A321 à raison de quatre allers-retours par semaine, cette nouvelle liaison portera à 25 le nombre d’allers-retours hebdomadaires proposés par la compagnie sur ses lignes régulières vers l’Inde.

Les vols au départ de Hanoï décolleront à 17 h 35 pour atterrir à Ahmedabad à 21 h 30. Les vols retour quitteront Ahmedabad à 22 h 45 et arriveront à Hanoï à 4 h 35 le lendemain. Les vols seront opérés dans les deux sens les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Tous les horaires sont indiqués en heure locale.

Avec l’ouverture de cette nouvelle liaison, Vietnam Airlines desservira cinq destinations en Inde : Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad et Ahmedabad, au départ de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville. Ce réseau élargi facilitera les déplacements entre les deux pays.

Vietnam

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