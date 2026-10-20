Actualité aéronautique
Airbus publie ses chiffres de septembre 2026 avec 72 avions livrés et 547 livraisons cumulées
Article publié le 19 octobre 2026 par David Dagouret
Airbus a livré 72 avions commerciaux à 37 clients en septembre 2026, portant le total cumulé sur l'année à 547 appareils. 17 commandes brutes ont été enregistrées.
Le constructeur aéronautique européen Airbus a publié sur son site officiel le bilan mensuel de ses commandes et livraisons d'avions commerciaux pour le mois de septembre 2026.
L'avionneur maintient un rythme cadencé avec 72 appareils livrés à 37 clients au cours du mois. Cette performance porte le volume total cumulé depuis le 1er janvier 2026 à 547 livraisons effectuées auprès de 84 clients.
Sur le plan commercial, Airbus a comptabilisé 17 commandes brutes supplémentaires au cours du mois de septembre.
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