Airbus publie ses chiffres de septembre 2026 avec 72 avions livrés et 547 livraisons cumulées

Article publié le 19 octobre 2026 par David Dagouret

Airbus a livré 72 avions commerciaux à 37 clients en septembre 2026, portant le total cumulé sur l'année à 547 appareils. 17 commandes brutes ont été enregistrées.

Le constructeur aéronautique européen Airbus a publié sur son site officiel le bilan mensuel de ses commandes et livraisons d'avions commerciaux pour le mois de septembre 2026.

L'avionneur maintient un rythme cadencé avec 72 appareils livrés à 37 clients au cours du mois. Cette performance porte le volume total cumulé depuis le 1er janvier 2026 à 547 livraisons effectuées auprès de 84 clients.

Sur le plan commercial, Airbus a comptabilisé 17 commandes brutes supplémentaires au cours du mois de septembre.

Sur le même sujet