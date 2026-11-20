Article publié le 21 novembre 2026 par David Dagouret

Turkish Airlines a lancé le 11 novembre 2026 ses vols réguliers entre Istanbul et Chengdu Tianfu. Opérée trois fois par semaine en Boeing 787-9 Dreamliner, cette liaison porte à quatre le nombre de destinations chinoises de la compagnie.

Turkish Airlines a officiellement lancé ses vols réguliers vers Chengdu, l'un des principaux pôles économiques, culturels et technologiques de l'ouest de la Chine, le 11 novembre 2026. Chengdu devient ainsi la quatrième ville de la Chine desservie par Turkish Airlines, après Pékin, Shanghai et Guangzhou.

Turkish Airlines opérera trois vols hebdomadaires sur la liaison Istanbul–Chengdu les mercredis, vendredis et dimanches, tandis que les vols retour de Chengdu vers Istanbul seront assurés les lundis, jeudis et samedis. La nouvelle liaison offrira une liaison directe entre Chengdu, la Türkiye et le vaste réseau mondial de Turkish Airlines. Les vols vers l'aéroport international de Chengdu Tianfu seront assurés avec des Boeing 787-9 Dreamliner.

Détails de la programmation des vols :

Vol aller TK 226 (Istanbul - Chengdu Tianfu) : Opéré depuis le 11 novembre 2026 chaque mercredi, vendredi et dimanche, avec un décollage d'Istanbul à 02h05 pour une arrivée à Chengdu Tianfu à 15h40 ;

​Vol retour TK 227 (Chengdu Tianfu - Istanbul) : Opéré depuis le 12 novembre 2026 chaque lundi, jeudi et samedi, avec un départ de Chengdu Tianfu à 00h45 et une arrivée à Istanbul à 05h55.

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