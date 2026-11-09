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Aircalin accueillera son premier Airbus A350-900 en décembre 2026 avant son déploiement vers Paris
Article publié le 10 novembre 2026 par David Dagouret
Aircalin prépare l'arrivée de son premier Airbus A350-900 "Malaoui". Livré en décembre 2026, il volera vers le Pacifique puis sur la ligne Paris-Bangkok-Nouméa dès avril 2027.
Aircalin, compagnie aérienne internationale de la Nouvelle-Calédonie, prépare l’arrivée de son tout premier Airbus A350-900, dont la livraison est prévue en décembre 2026. Baptisé Malaoui, ce nouvel appareil de 325 sièges marque une étape importante dans la modernisation de sa flotte long-courrier.
Les trois premiers mois, il sera positionné depuis Nouméa pour assurer les lignes régionales du Pacifique, notamment vers Sydney, Brisbane et Auckland. Ces premières rotations permettront notamment de former et de qualifier les équipages.
Par la suite, il sera déployé sur la liaison Paris-Bangkok-Nouméa, à compter du samedi 3 avril 2027 à raison de deux vols hebdomadaires au départ de Roissy CDG.
Les vols opérés en Airbus A350-900 sont désormais ouverts à la réservation.
Avec sa liaison Paris-Bangkok-Nouméa, Aircalin propose depuis fin 2024 une double possibilité aux voyageurs français : rejoindre directement la capitale thaïlandaise ou poursuivre vers la Nouvelle-Calédonie. Le déploiement de ce nouvel A350 marque une nouvelle étape dans le développement de cette desserte et dans la stratégie d’Aircalin pour renforcer les liens entre l’Hexagone, l’Asie et le Pacifique.
Cette ligne a déjà transporté plus de 30 000 passagers en 2025, avec un taux de remplissage supérieur à 80 %.
Avec 325 sièges répartis en trois classes, l’A350-900 offrira 12 % de capacité passagers et 15 % de capacité frets supplémentaires par rapport aux A330neo actuellement exploités par Aircalin.
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