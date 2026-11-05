Actualité aéronautique

SkyUp enregistre une hausse de plus de 30 % de ses vols et passagers à l'été 2026

Article publié le 8 novembre 2026 par David Dagouret

Entre mai et septembre 2026, SkyUp a opéré 2 256 vols et transporté plus de 360 000 passagers sur 15 destinations européennes, en hausse de plus de 30 %.  

Boeing 737-900ER SkyUp

Boeing 737-900ER SkyUp

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Dans un marché de l'aviation européenne marqué par des niveaux d'activité records, la compagnie aérienne SkyUp a publié un bilan opérationnel particulièrement dynamique pour la saison été 2026, clôturée au 30 septembre.

Sur les cinq mois clés de l'été (du 1ᵉʳ mai au 30 septembre 2026), le transporteur a enregistré une progression marquée à la fois du nombre de mouvements d'avions et du volume de passagers transportés.

  • S'appuyant sur ses données internes, SkyUp détaille ses performances de la saison :
  • Volume de vols : 2 256 vols exécutés, représentant une hausse de 31 % par rapport à la même période en 2025 ;
  • Trafic passagers : 361 283 passagers transportés, soit une croissance de 36 % sur un an ;
  • Réseau de destinations : Un programme étendu à 15 destinations réparties dans 8 pays, marquant l'ajout de deux étapes supplémentaires par rapport à l'été 2025.

Cette performance intervient au cœur d'une conjoncture globale exigeante pour l'aéronautique européenne, caractérisée par la volatilité du cours du carburant et les perturbations géopolitiques au Moyen-Orient.

SkyUp a su tirer parti du dynamisme du tourisme européen : selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), l'Europe a accueilli près de 350 millions de touristes internationaux au premier semestre 2026 (+3 % par rapport au premier semestre 2025), consolidant sa position de première destination mondiale et alimentant la demande en capacités charters et régulières.

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