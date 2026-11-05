Actualité aéronautique
SkyUp enregistre une hausse de plus de 30 % de ses vols et passagers à l'été 2026
Article publié le 8 novembre 2026 par David Dagouret
Entre mai et septembre 2026, SkyUp a opéré 2 256 vols et transporté plus de 360 000 passagers sur 15 destinations européennes, en hausse de plus de 30 %.
Dans un marché de l'aviation européenne marqué par des niveaux d'activité records, la compagnie aérienne SkyUp a publié un bilan opérationnel particulièrement dynamique pour la saison été 2026, clôturée au 30 septembre.
Sur les cinq mois clés de l'été (du 1ᵉʳ mai au 30 septembre 2026), le transporteur a enregistré une progression marquée à la fois du nombre de mouvements d'avions et du volume de passagers transportés.
- S'appuyant sur ses données internes, SkyUp détaille ses performances de la saison :
- Volume de vols : 2 256 vols exécutés, représentant une hausse de 31 % par rapport à la même période en 2025 ;
- Trafic passagers : 361 283 passagers transportés, soit une croissance de 36 % sur un an ;
- Réseau de destinations : Un programme étendu à 15 destinations réparties dans 8 pays, marquant l'ajout de deux étapes supplémentaires par rapport à l'été 2025.
Cette performance intervient au cœur d'une conjoncture globale exigeante pour l'aéronautique européenne, caractérisée par la volatilité du cours du carburant et les perturbations géopolitiques au Moyen-Orient.
SkyUp a su tirer parti du dynamisme du tourisme européen : selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), l'Europe a accueilli près de 350 millions de touristes internationaux au premier semestre 2026 (+3 % par rapport au premier semestre 2025), consolidant sa position de première destination mondiale et alimentant la demande en capacités charters et régulières.
- 17:51 La DGA livre le premier Rafale destiné aux essais du centre DGA Essais en vol
- 17:26 Vietnam Airlines s'associe à l'aéroport de Copenhague, SAS et Danish Industry pour renforcer sa présence en Scandinavie
- 13:55 SkyUp enregistre une hausse de plus de 30 % de ses vols et passagers à l'été 2026
- 13:31 easyJet ouvre 3 nouvelles lignes directes depuis Bordeaux vers Agadir, Málaga et Gran Canaria
- 11:52 TAP Air Portugal reliera Lisbonne à Reykjavík à partir d'avril 2027
- 02/11 Air France célèbre ses 88 ans de liaison entre Paris et Hong Kong
- 02/11 easyJet développe son réseau : nouvelles liaisons à Nice, Paris-CDG et Lille
- 01/11 Chapman Freeborn organise le leasing d'un Boeing 787-9 de MIAT Mongolian Airlines pour Air Congo
- 01/11 Air Transat lance Lyon - Québec et Genève - Montréal parmi cinq nouvelles liaisons à l’été 2027
- 01/11 AerCap loue deux Boeing 777-300ERSF convertis à Turkish Airlines pour 2027
- 01/11 Atlantic Airways commande deux Airbus A320neo supplémentaires
- 01/11 Programme Hiver 2026-2027, Air France augmente ses capacités
- 01/11 easyJet va équiper toute sa flotte d'Internet haut débit en vol grâce à Starlink
- 01/11 Air Canada renforce sa liaison Lyon–Montréal
- 24/10 Korean Air inaugure un Smart Terminal de fret automatisé à l'aéroport d'Incheon
- 24/10 Air Tahiti reçoit son premier ATR 72-600 tout Affaires baptisé ĀNAPANAPA pour l'offre Air Tahiti Signature
- 24/10 Qantas Freight et Australia Post réceptionnent leur premier Airbus A321P2F pour booster le réseau cargo
- 22/10Décès confirmés de l'équipage du Mirage 2000D écrasé en Meurthe-et-Moselle
- 22/10 Korean Air dévoile ses résultats financiers provisoires pour le troisième trimestre 2026
- 22/10 Aviation Capital Group passe une commande ferme pour 75 Airbus de la famille A320neo