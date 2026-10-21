Les Îles Féroé accueillent 130 000 visiteurs en 2025 : Atlantic Airways pilier du tourisme et de la connectivité

Article publié le 21 octobre 2026 par David Dagouret

Le tourisme génère 1,4 milliard de DKK aux Îles Féroé. Porté par Atlantic Airways, l'archipel renforce son réseau aérien vers la France et l'Europe.

Selon les données de Hagstova Føroya (l'agence nationale de statistiques), les Îles Féroé ont accueilli 130 000 visiteurs en 2025, répartis entre 70 000 arrivées par avion et 60 000 par voie maritime. Avec 1,4\text{ milliard} de couronnes féringiennes (DKK) d'exportations générées, le tourisme représente 7,6 % des exportations totales de l'archipel, se hissant au troisième rang économique derrière la pêche et l'aquaculture.

​Les visiteurs arrivant par les airs génèrent l'essentiel de ces retombées économiques en raison de séjours plus longs et de dépenses moyennes plus élevées.

Opérant depuis l'aéroport de Vágar (FAE), unique plateforme internationale de cet archipel de 50 000 habitants, la compagnie nationale Atlantic Airways assure une double mission commerciale et de service public :

​Réseau international : La compagnie dessert 15 destinations (dont 12 en Europe) comme Copenhague, Paris ou Londres, et ouvrira une nouvelle ligne vers Milan Malpensa (MXP) à l'été 2027 (portant le réseau à 16 escales) ;

​Service territorial : Sa flotte d'hélicoptères Leonardo AW139 garantit le désenclavement des communautés isolées, les évacuations sanitaires et l'acheminement du fret local ;

​Ancrage sur le marché français : La ligne directe Paris-CDG Vágar, exploitée d'avril à octobre (fin de saison 2026 achevée le 19 octobre), voit la part de passagers étrangers passer de 60 % à 80 % en deux ans. Le reste de l'année, la desserte est maintenue via Copenhague en partenariat avec Air France.

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