Actualité aéronautique
Air France ouvre deux nouvelles lignes vers San Diego et Nashville pour l'été 2027
Article publié le 18 octobre 2026 par David Dagouret
Air France annonce l'ouverture de liaisons directes vers San Diego et Nashville au départ de Paris-CDG dès mai 2027, toutes deux opérées en Airbus A350-900.
Air France dévoile les premières nouveautés de son programme de vol pour la saison été 2027 (avril – octobre 2027). La compagnie prévoit de renforcer sa présence en Amérique du Nord, avec l’ouverture de deux nouvelles liaisons aux Etats-Unis.
À compter du 3 mai 2027, Air France proposera trois vols par semaine entre Paris-Charles de Gaulle et San Diego. La deuxième ville la plus peuplée de la Californie sera desservie trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis en Airbus A350-900.
Quelques jours plus tard, le 14 mai 2027, ce sera au tour de Nashville de rejoindre le réseau de la compagnie. Air France proposera ainsi trois vols par semaine les lundis, mercredis et vendredis entre Paris-Charles de Gaulle et la capitale du Tennessee, également opérés en Airbus A350-900. En hommage à Dolly Parton, figure emblématique de la musique country indissociable de Nashville, les vols reliant Paris à cette destination porteront le numéro AF046, clin d’œil à 1946, l’année de naissance de l’artiste.
Air France sera la seule compagnie à assurer des vols directs au départ de Paris vers ces deux liaisons, ainsi qu’à desservir Nashville depuis l’Europe continentale.
Horaires des vols (heure en locale) :
- de/vers San Diego (SAN)
- AF058 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h10, arrivée à San Diego à 12h50 le jour même ;
- AF059 : départ de San Diego à 15h10, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 11h05 le lendemain.
- de/vers Nashville (BNA)
- AF046 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 14h10, arrivée à Nashville à 16h40 le même jour ;
- AF047 : départ de Nashville à 18h55, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 10h15 le lendemain.
Avec l’ouverture de ces deux nouvelles liaisons, Air France desservira 20 destinations aux États-Unis au cours de la saison été 2027 : Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Détroit, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Nashville, New York-JFK, New York-Newark, Orlando, Phoenix, Raleigh-Durham, San Diego, San Francisco, Seattle et Washington D.C.
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