AURA AERO fait voler X-VOLT, son banc d'essai hybride-électrique pour le projet ERA

Article publié le 10 octobre 2026 par David Dagouret

Deux mois après le rachat des actifs de VoltAero, AURA AERO remet en vol à Rochefort le Cassio S, rebaptisé X-VOLT, pour préparer son avion régional ERA.

Deux mois seulement après l'acquisition des actifs de la société VoltAero, le constructeur toulousain AURA AERO a remis en vol à l'aéroport de Rochefort le démonstrateur hybride-électrique Cassio S, désormais rebaptisé X-VOLT.

Fort d'un historique de plusieurs centaines d'heures de vol cumulées, cet aéronef devient une plateforme technologique clé pour alimenter les programmes d'avions bas-carbone de l'entreprise, en complément du prototype INTEGRAL E.

X-VOLT est désormais positionné comme un laboratoire volant directement dédié au programme ERA, le futur avion régional hybride-électrique de 19 places dont le premier vol est programmé pour la fin de l'année 2027.

L'appareil permettra de valider en conditions réelles les briques technologiques propulsives :

Moteurs Safran ENGINeUS : Intégration de la motorisation électrique de Safran, solution également sélectionnée pour équiper la version de série de l'avion régional ERA ;

Banc de tests multi-industriels : Capacité d'embarquer et de qualifier en vol des équipements et systèmes complexes développés par AURA AERO ou par des partenaires industriels de la filière.

Avec un cumul de plus de 350 vols hybrides et électriques réalisés entre les plateformes X-VOLT et INTEGRAL E, AURA AERO consolide son retour d'expérience opérationnel pour sécuriser le calendrier de développement de ses futures gammes d'aéronefs.

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