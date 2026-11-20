Actualité aéronautique
easyJet inaugure une liaison directe entre Strasbourg et Bristol pour les fêtes de fin d'année 2026
Article publié le 21 novembre 2026 par David Dagouret
easyJet a lancé ce 20 novembre 2026 un nouveau vol direct de 1h30 entre Strasbourg et Bristol, opéré les lundis et vendredis jusqu'au 21 décembre.
La compagnie aérienne britannique à bas coûts easyJet inaugure ce vendredi 20 novembre 2026 une nouvelle liaison directe reliant l'aéroport de Strasbourg-Entzheim (SXB) à celui de Bristol (BRS), dans le sud-ouest de l'Angleterre.
Avec un temps de vol annoncé d'1h30, cette desserte saisonnière est spécialement programmée pour accompagner les déplacements touristiques et familiaux durant la période des marchés de Noël et des fêtes de fin d'année.
La route entre l'Alsace et le Royaume-Uni est exploitée selon les modalités opérationnelles et tarifaires suivantes :
- Période d'exploitation : Du 20 novembre au 21 décembre 2026 ;
- Fréquences et jours de vol : Deux vols par semaine, opérés chaque lundi et vendredi, un créneau adapté aux séjours de courte durée et aux week-ends prolongés ;
- Tarification : Les billets sont commercialisés à partir de 35 € l'aller simple.
Cette ouverture permet aux voyageurs alsaciens d'accéder directement au sud-ouest britannique, tout en offrant aux passagers anglais une connexion directe vers Strasbourg durant sa période touristique hivernale la plus fréquentée.
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