AirAsia et AirAsia X en difficulté financière

Article publié le 11 novembre 2026 par David Dagouret

Plombé par la hausse du kérosène et une perte trimestrielle de 176 millions d'euros, le groupe AirAsia cherche à lever 1,1 milliard d'euros pour restructurer sa dette.

Le géant asiatique du transport à bas coûts, AirAsia Group (incluant sa filiale long-courrier AirAsia X), traverse une période de fortes turbulences financières. La combinaison de l'envolée des cours du kérosène — alimentée par l'amplification des tensions géopolitiques au Moyen-Orient — et de pertes de change significatives est venue lourdement impacter le bilan du transporteur malaisien.

Cette dégradation des comptes se traduit par des pertes massives et une baisse marquée de la valorisation boursière du groupe sur l'exercice 2026.

Les résultats du deuxième trimestre 2026 témoignent de la sévérité de la crise conjoncturelle subie par l'opérateur basé à Kuala Lumpur :

Perte nette trimestrielle : Le groupe a essuyé une perte nette de 831 millions de ringgits (environ 176 millions d'euros) au T2 2026, tirée par une hausse de 66 % de sa facture de carburant sur un an et des pertes de change sur la dette libellée en devises étrangères ;

Sanction boursière : Le cours de l'action AirAsia enregistre un décrochage de plus de 70 % depuis le début de l'année 2026 ;

Plan de contingence gouvernemental : Alors qu'AirAsia contrôle près de 60 % du marché intérieur malaisien, des informations de presse ont fait état de prises de contact informelles du gouvernement avec des compagnies concurrentes (notamment Malaysia Airlines et Batik Air) pour anticiper une éventuelle reprise de lignes stratégiques en cas de rupture de continuité opérationnelle — une démarche minimisée par les autorités.

Face aux inquiétudes des marchés, le cofondateur du groupe, Tony Fernandes, rejette fermement l'hypothèse d'une faillite ou d'une intervention financière directe de l'État malaisien (bailout). Selon le dirigeant, le réseau fondamental de la compagnie conserve une rentabilité sous-jacente solide, les difficultés actuelles résultant d'un choc exogène lié à la volatilité du prix du brut.

Pour préserver la trésorerie et refinancer les échéances de dettes à court terme, le groupe a formalisé un plan de levée de fonds comprenant :

Une émission de titres de dette d'un montant cible de 1 milliard de dollars US sur les marchés financiers internationaux ;

La négociation de facilités de crédit locales à hauteur de 700 millions de ringgits (environ 148 millions d'euros) destinées au lissage de la trésorerie et au refinancement du passif existant.

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